Ze trainden maandenlang alsof hun leven ervan afhing, en nu is het eindelijk zover. Erben Wennemars en zijn zoon Niels zijn aangekomen in Chicago voor een bijzonder sportief avontuur. Via Instagram deelden ze hun aankomst in de Amerikaanse stad – die niet zonder slag of stoot verliep – waar ze deze week flink gaan zweten.

De twee doen mee aan het WK Hyrox, een slopende combinatie van hardlopen en zware krachtoefeningen. Acht rondes, telkens één kilometer hardlopen gevolgd door een slopende fitnessoefening. Erben plaatste zich eerder dit jaar'‘per ongeluk' voor het toernooi met een indrukwekkende tijd van 1:05:33. Niels is net zo fanatiek en trainde de afgelopen maanden zij aan zij met zijn vader.

Tijd om te vlammen

Na weken buffelen was het deze week tijd om af te reizen naar de Verenigde Staten. Op Instagram gaven de twee een glimp van hun reis. "Het duurde wat langer, maar gaan er komen...", schreef Erben onderweg in zijn story, doelend op de vlucht die wat langer duurde dan verwacht.

Gelukkig volgde niet veel later een foto van Niels met zijn vader in de auto in Chicago, met het droge bijschrift: "Made it!". Dat betekent dat vader en zoon nu in alle rust kunnen toewerken naar dé grote dag. Het is tijd voor de twee na maandenlange voorbereiding om te presteren op het allerhoogste podium.

i Niels en Erben Wennemars kende een bewogen vlucht naar Chicago. ©Instagram Erben Wennemars

Keiharde voorbereiding

De voorbereiding van de Wennemarsen verliep allesbehalve standaard. Samen trainden ze met Nicky en Eline Verhoeven, een extreem fit Hyrox-koppel dat ook voor Nederland uitkomt in Chicago. Het stel, dat elkaar leerde kennen bij Defensie, nam vader en zoon onder hun hoede voor een reeks zware sessies. Daarbij werden de grenzen keer op keer opgezocht, precies waar de Wennemarsen op hoopten.

De trainingen vonden plaats op militair terrein, en zelfs de manier waarop ze daar arriveerden was uniek: per tank. Vooral bij Niels maakte dat diepe indruk. Hij gaf in een van zijn video’s aan dat hij Defensie serieus overweegt als toekomstpad. "Ze konden ons nog wel een lesje leren", zei hij na afloop bewonderend. De samenwerking met Team Verhoeven gaf hun voorbereiding net een stapje extra, waarmee ze kunnen knallen op het WK Hyrox in Chicago.