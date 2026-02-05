Ireen Wüst (39) is de succesvolste Nederlandse olympiër ooit. De Brabantse ex-topschaatsster pakte van 2006 tot en met 2022 zes gouden medailles, vijf zilveren en twee bronzen. Ze is dus als geen ander in de positie om te schetsen hoe het langebaanschaatsen in de laatste 20 jaar is veranderd.

In 2006 deed Wüst als onbevangen tiener mee bij de vorige keer dat de Olympische Winterspelen in Italië waren. Ze veroverde in Turijn goud op de 3000 meter.

Buizen

In gesprek met Trouw wijst ze aan welke omstandigheden een stempel hebben gedrukt op het schaatsen en daarmee op haar loopbaan. Midden in haar glansrijke carrière kwam er bijvoorbeeld een revolutionaire schaatsbuis op de markt: de Sapphire-buis van Viking in 2016, twee jaar later opgevolgd door de Icon-buis.

Ze herinnert zich dat na de introductie van de buis 'de gehele schaatsslag' is veranderd. Het maakte het langebaanschaatsen laagdrempeliger, waardoor meer zij-instromers ook konden aarden. Ze legt uit: "Daarom zie je nu ook steeds meer mensen uit bijvoorbeeld het inlineskaten meedoen voor de medailles. De schaatsbeweging is eigenlijk de inlineskate-slag geworden."

Thialf

Ook memorabel was de renovatie van ijspaleis Thialf in Heerenveen, eveneens in 2016. Daardoor was er meer grip op de ijskwaliteit. "Er was toen één ijsmeester, Beert Boomsma, en die was echt een god voor ons. Nu zijn er volgens mij drie ijsmeesters en rijdt men harder dan ooit", zegt ze.

Kjeld Nuis

In de laatste jaren van haar loopbaan besloot Wüst ook op kortere afstanden met haar handen op de rug te rijden. Daarvoor deed ze dat alleen bij de langere afstanden. Kjeld Nuis keek dat van haar af en heeft daar veel baat bij. Hij bezit inmiddels drie gouden olympische plakken. "Daarom zei ik de laatste jaren altijd tegen Kjeld: houd ze tot de finish op de rug, anders draai je juist van je afzet en ga je langzamer", legt ze uit.

Sander Eitrem reed twee weken voor de Spelen een wereldrecord op de 5000 meter in Inzell, eveneens met zijn handjes op de rug. Ook bij de Noor was het een kwestie van lef hebben om tot die ingreep over te gaan. Wüst zegt: "Voor mij was het een kwestie van durven. Op trainingen deed ik het al langer. Maar om het dan te durven op een WK of de Spelen…"