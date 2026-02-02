De Nederlandse wintersporters zijn aangekomen in Milaan en gaan van 6 tot en met 22 februari proberen medailles te winnen op de Olympische Spelen. Shorttrack en vooral schaatsen zijn al sinds jaar en dag de sporten waar de meeste gouden, zilveren en bronzen plakken gepakt worden. Hoe doet TeamNL het eigenlijk historisch gezien op de Winterspelen? Een overzicht.

Met 38 sporters gaan er veel landgenoten in Milaan voor topprestaties, maar het is niet de grootste equipe ooit. In Peking 2022 en Sochi 2014 gingen er nog meer Nederlanders naar de Winterspelen: 41. Maar dat veel deelnemers niet per se hoeft te betekenen dat er ook meer medailles worden gewonnen, bewees Pyeongchang wel in 2018. Toen leverden 33 sporters in totaal 20 medailles op. Drie meer dan vier jaar geleden in China.

Sochi de succesvolste Spelen

De succesvolste Winterspelen voor Nederland waren in 2014 in Rusland. Toen werd er acht keer goud, zeven keer zilver en negen keer brons gewonnen. Een totaal van 24 medailles, dat in de jaren erna lang niet geëvenaard werd. Toch is het wel vaak goud dat er blinkt voor TeamNL. In Peking werden er weliswaar 'maar' 17 medailles bij elkaar gewonnen, maar was het aandeel goud net zo groot als in 2014: acht.

Schaatsen verreweg de beste sport

De eerste medaille ooit op de Winterspelen voor Nederland kwam in 1952 in Oslo tot stand. Schaatsers Wim van der Voort (1500 meter) en Kees Broekman (5000 en 10.000 meter) werden de eerste medaillewinnaars voor Nederland ooit met drie keer zilver. Daarna zou het schaatsen altijd domineren. Van de in totaal 147 gewonnen medailles op de Winterspelen, kwamen er 133 in het schaatsen voorbij. Daarmee is Nederland ongenaakbaar en het beste land van alle deelnemende schaatslanden. In totaal won TeamNL 48 keer goud op de langebaan en verder nog maar vijf keer goud op andere sporten (shorttrack, figuurschaatsen en snowboarden).

Ireen Wüst

Schaatslegende Ireen Wüst is niet alleen Nederlands beste olympiër ooit, ook wereldwijd staat ze in de geschiedenisboeken. Ze won goud op vijf opeenvolgende Winterspelen en is tegelijkertijd de jongste gouden medaillewinnares als de oudste. Ze is de eerste die dat deed met alleen maar individuele onderdelen. De Brit Steve Redgrave deed dat op de Zomerspelen ooit ook, maar daar zaten ook gouden teamonderdelen tussen. De teller van Wüst, die op de vorige Spelen in Peking pas stopte, is duizelingwekkend: zes keer goud, vijf keer zilver en twee keer brons.

Vergelijking met Zomerspelen

In vergelijking met de Zomerspelen zijn de Winterspelen nogal ondergesneeuwd vanuit Nederlands perspectief. In Parijs (2024), Tokio (2021) en Sydney (2000) werden meer medailles gepakt dan op de beste Winterspelen in Sochi. Parijs is met vijftien keer goud de succesvolste Spelen ooit voor TeamNL en Tokio met een totaal van 36 medailles daarin het succesvolst. Maar op de medaillespiegel stond Nederland op de Zomerspelen in totaal 'maar' drie keer in de top-tien van succesvolste landen. Op de Winterspelen is het maar twee keer niet voorgekomen dat Nederland niet in de top-tien eindigde. De laatste drie Winterspelen eindigde TeamNL altijd op plek vijf of, zoals in Peking, als zesde.

