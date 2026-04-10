Het leven lacht Irene Schouten weer toe. De drievoudig olympisch kampioene heeft een bewogen periode achter de rug, maar deelde vandaag een prachtig moment met haar zoontje op Instagram. De beelden en de tekst die ze erbij plaatste zeggen genoeg: het gaat de goede kant op met het jonge gezin.

Zoontje Dirk, in december 2024 geboren, bleek na allerlei medische testen te lijden aan een ernstige vorm van epilepsie. De zorg voor hem is daardoor erg intensief. Schouten besloot dan ook haar plannen voor een eigen marathonploeg stop te zetten. "Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis geven", schreef ze destijds op Instagram.

Intens genieten

Na een moeilijke periode straalt het jonge gezin weer. Op de beelden is te zien hoe Schouten met haar zoontje geniet van een zonnige ritje op de bakfiets onder een heerlijke lentezon. Dirk zit voorin het stoeltje, kijkt aandachtig om zich heen en lijkt volop te genieten van de groene omgeving. Een ontroerend plaatje van de twee na alles wat ze hebben doorgemaakt.

De tekst die Schouten erbij plaatste is veelzeggend en laat weinig aan de verbeelding over: "Hele winter zo hard gewerkt om sterker te worden. Nu extra hard genieten in het stoeltje." Het zijn woorden die de bewogen periode van het gezin perfect samenvatten. Schouten heeft het afgelopen jaar veel moeten loslaten, maar het resultaat mag er zijn.

Irene Schouten trekt eropuit met de bakfiets met haar zoontje Dirk. ©Instagram

Volle agenda

Ook tijdens de Olympische Winterspelen van dit jaar in Milaan, waar ze als analist voor de NOS aanwezig was, moest ze een offer brengen. Dirk bleef thuis achter bij partner Dirk Mak. Een lastige keuze voor een moeder die zo betrokken is bij haar gezin.

Gelukkig is de rust inmiddels teruggekeerd. In maart trakteerde ze Dirk al op een skivakantie in La Plagne, een groot wintersportgebied in de Franse Alpen. Nu is het genieten dichtbij huis, op de bakfiets. Schouten is na haar schaatscarrière druk bezig met haar pilatesketen RFRMR, die ze samen met zakenpartner Suus Bakker runt. De keten telt inmiddels zes vestigingen in Noord-Holland en blijft groeien. Maar hoe druk het ook is, tijd met haar zoontje gaat altijd voor.