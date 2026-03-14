De rust is weer wat teruggekeerd in het leven van schaatskampioene Irene Schouten. Na een lastige zwangerschap en zorgen over de gezondheid van haar zoontje Dirk lacht het leven haar weer toe. Het jonge gezin geniet volop in een wonderschone omgeving.

In december 2024 werd Schoutens zoon Dirk geboren. Hij kwakkelde aan het begin van zijn leven wat met zijn gezondheid, maar hij maakt het inmiddels naar omstandigheden goed. Daarnaast heeft ze haar eigen fitnessketen RFRMR opgezet, samen met haar zakenpartner Suus Bakker. Het merk richt zich op studio's van de steeds populairder wordende sport pilates.

Sneeuw

Schouten, haar partner Dirk Mak en kleine Dirk vertoeven momenteel middenin de sneeuw. Uit diverse posts op Instagram blijkt dat het gezin geniet van een skivakantie. Uit commentaren in de reacties is op te maken dat ze zijn neergestreken in La Plagne, een groot wintersportgebied in de Franse Alpen.

Schouten laat de gelukzalige foto's voor zichzelf spreken en schrijft er alleen maar bij: "Best holidays", oftewel 'de beste vakantie." Dirk draagt een muts en zonnebril en heeft ook zijn speentje in.

Eigen ploeg

Drievoudig olympisch schaatskampioene Schouten poogde begin 2025 nog een eigen marathonploeg op te zetten. Dat project heeft ze stopgezet in het belang van de gezondheid van haar zoontje Dirk.

"De afgelopen maanden ben ik met mijn management bezig geweest met het opzetten van een eigen marathonploeg", schreef ze op Instagram. "Ons doel was om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van deze prachtige sport en uiteraard als team meedoen voor de overwinningen... Wegens de gezondheid van mijn zoon Dirk heb ik helaas moeten besluiten het project stop te zetten. Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis geven en daarbij lukt het me niet om me 100 procent in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken."

Analist

Schouten was tijdens de Olympische Winterspelen van dit jaar in Milaan als analist bij de NOS. Ze moest wel een offer brengen: Dirk bleef thuis achter.

Naar aanleiding van veelvuldige trillende ogen bij de pasgeborene, onderging hij allerlei medische testen. Die wezen uiteindelijk uit dat Dirk aan een ernstige vorm van epilepsie lijdt, waardoor de zorg voor de jonge telg erg intensief is. Het was dan ook flink wennen voor Schouten om Dirkjan en Dirk in Nederland achter te laten.