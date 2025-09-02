Oud-topschaatsster Irene Schouten heeft zoveel interesses en liefhebberijen, dat stilzitten simpelweg geen optie is. De drievoudig olympisch kampioene (33) op de langebaan maakte afgelopen weekend haar debuut in een nieuwe sport. En uiteraard zat er een competitief element in.

Op aanraden van haar partner Dirkjan Mak deed Schouten mee aan een hardloopwedstrijd: de Hemmerloop. Hardlopen als training deed ze wel, maar dit was haar eerste wedstrijd. Schouten, die eind 2024 moeder werd, reed begin 2025 nog wel een marathon op de schaats, maar lijkt vooralsnog haar ijzers even in het vet te laten.

'Deze jongen'

"Deze jongen had mij ingeschreven voor mijn eerste loopje! Met gemiddeld één keer in de week lopen dacht ik eerst no way! Maar ach waarom niet. Dit smaakt naar meer", laat Schouten weten op Instagram. In de video laat ze zien hoe zich voorbereidt, namelijk met een sportdrankje, waarna ze haar startnummer 733 ophaalt.

Schouten kwam uiteindelijk als 209e (22ste vrouw) over de streep en liet na tien kilometer een tijd noteren van 51 minuten en 29 seconden.

Michel Butter

Oud-marathonloper Michel Butter ziet de activiteiten van Schouten goedkeurend aan. Hij reageert zo: "Goed bezig. Op naar 3x per week." De vraag is of dat nog wel past in het schema van Schouten. Ze richt zich momenteel op het uitbouwen vasn de keten RFRMR, dat in de regio West-Friesland sportscholen aanbiedt waarin de methode reformer pilates centraal staat.

RFRMR

Schouten is zeer in haar nopjes met hoe het gaat met haar keten, RFRMR. Ze noemde in een recente post op Instagram de groep met collega's het 'dreamteam'. Ook spreekt ze haar dank uit richting haar partner, Dirkjan Mak. Hij heeft met eigen handen de panden verbouwd, zodat ze de geschikte omgeving zouden vormen voor de activiteiten van RFRMR.

Ze is overweldigd, zo blijkt uit haar woorden op Instagram bij de opening van een nieuw filiaal: "Wauw! Wat een fantastische dag tijdens de opening van RFRMR Enkhuizen! Bedankt voor jullie komst! Vanaf maandag gaan we van start met de lessen." En in een stukje van haar speech valt dit te horen: "Het was toch meer werk dan we hadden gedacht."

Schaats Inside met Jan Ykema

Jan Ykema is te gast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl podcast Schaats Inside. Het hele gesprek met de olympische medaillewinnar is terug te vinden in je favoriete podcastapp.