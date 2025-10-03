Topschaatsster Jutta Leerdam had het de afgelopen dagen wat lastiger dan normaal. Ze moest namelijk haar tijd doorbrengen zonder haar verloofde Jake Paul. Gelukkig is het wachten nu eindelijk voorbij.

Dat deelde ze vrijdag op haar TikTok. In een video is te zien hoe de twee elkaar innig omhelzen. 'Herenigd', zo leest het bijschrift, gevolgd door meerdere hartjes-emoji's.

Maar haar hereniging met Paul was niet het enige waar Leerdam ontzettend blij mee was. Zo kon ze eindelijk haar trouwe viervoeter genaamd Thor weer knuffelen. 'En uit het niets voelt het leven weer compleet', verscheen als tekst in een andere TikTok-video die ze op vrijdag plaatste.

Schaatsseizoen

Laten we voor de schaatsster hopen dat de hereniging met haar grote liefdes voor flink wat energie en motivatie zorgt. Het schaatsseizoen staat immers voor de deur, en daarin wil ze haar ultieme droom verwezenlijken: goud winnen op de Olympische Winterspelen in Milaan. Vier jaar geleden eindigde ze nog als tweede op haar favoriete afstand, de 1000 meter, achter Miho Takagi.

De komende Spelen zouden weleens de laatste kunnen zijn voor Leerdam. Na het seizoen wil ze namelijk trouwen met Paul en hoopt ze in de toekomst samen met hem een gezin te stichten. Het stel verloofde zich in maart van dit jaar, kort na de WK afstanden, waar Leerdam goud won op de teamsprint, zilver op de 500 meter en brons op de 1000 meter.

Opvallende update

Eerder deze week bracht Leerdam een opvallende update. Ondanks dat ze online en op het ijs een ster is, wordt ze niet overal herkend. Dit leidde tot een bijzondere interactie op straat. Terwijl de 26-jarige een video voor TikTok opnam, werd ze aangesproken door iemand die een foto wilde maken. Niet van de schaatsster zelf, maar alleen van haar laarzen.

De beelden zorgden voor veel verbazing onder Leerdams volgers, vooral vanwege de kalme manier waarop ze met de situatie omging. Ze nam rustig de tijd om netjes te poseren voor de vrouw. Enkele dagen later deelde de schaatsster een update over het moment.

Ze ging in op de verbazing van haar volgers. "Dit is oprecht gewoon hoe ik door het leven ga", legde ze uit. "Ik vind het opvallend dat mensen dat verbaast. Ik ben gewoon een meisje uit Westland, jongens. Lekker gewoon gebleven en dat houden we ook zo, untill the day I die." Ter afsluiting gaf ze haar fans nog een dikke kus.