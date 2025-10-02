Topschaatsster Jutta Leerdam heeft dankzij haar kwaliteiten op het ijs én haar posts op sociale media fans over de hele wereld. Toch is de Nedelandse 'lekker gewoon gebleven', vindt ze zelf. Dat blijkt uit een opvallende update van een 'schattig' onderonsje.

Leerdam is een ster op het ijs en online, toch wordt ze niet overal herkend. Dat leidde tot een bijzondere interactie op straat. Terwijl de 26-jarige een video voor TikTok opnam, werd ze aangesproken die een foto wilde maken. Niet van de schaatsster zelf, maar alleen van haar laarzen.

Die beelden leidden tot veel verbazing bij volgers van Leerdam, met name over de manier waarop ze met de situatie omging. Ze nam rustig de tijd om op de juiste manier te poseren voor de vrouw. Enkele dagen later komt de schaatsster met een update over het moment.

Ze heeft de foto in kwestie namelijk teruggevonden. Die werd namelijk genomen door de schoonmoeder van een van haar volgers. "Zo schattig", zegt Leerdam erover. Ze vindt dat de foto ook erg mooi is geworden.

'Gewoon een meisje uit Westland'

Vervolgens gaat ze in op de verbazing van haar volgers op het onderonsje op straat. Die hadden niet verwacht dat Leerdam zo lief zou reageren op het verzoek. "Oprecht, dit soort interacties voelen voor mij niet heel raar. Ik weet ook niet hoe mensen dus naar mij kijken."

"Dit is oprecht gewoon hoe ik door het leven ga", legt ze uit. "Ik vind het opvallend dat mensen dat verbaasd. Ik ben gewoon een meisje uit Westland, jongens. Lekker gewoon gebleven en dat houden we ook zo, untill the day I die." Ter afsuiting geeft ze haar fans nog een dikke kus.

Verloofde Jake Paul

Leerdam deelt veel van haar privéleven op sociale media en bereikt daarmee miljoenen volgers. Haar populariteit werd nog groter door de realityserie van haar vriend Jake Paul en zijn broer Logan. Daar was de Nederlandse vaak in te zien.

Inmiddels zijn haar mediaoptredens wat meer naar de achtergrond verdwenen en focust Leerdam zich volledig op het komende schaatsseizoen. Daarin wil ze haar grote droom waarmaken: goud op de Olympische Winterspelen in Milaan. Vier jaar eerder werd ze tweede op haar favoriete afstand, de 1000 meter, achter Miho Takagi.

Het zullen mogelijk de laatste Spelen zijn voor Leerdam. Ze wil na het komende seizoen namelijk gaan trouwen met Paul en zou in de toekomst ook graag kinderen met hem willen. Het stel verloofde zich in maart van dit jaar, vlak na de WK afstanden waar Leerdam goud won op de teamsprint, zilver op de 500 meter en brons op de 1000.