Bokser Jake Paul, de Amerikaanse verloofde van de Nederlansde schaatstopper Jutta Leerdam, vecht in november tegen Gervonta "Tank" Davis. En laat het maar aan 'Problem Child' over om de clash enorm te hypen. Dat doet hij onder meer met een bizarre nieuwe vorm van uitdagen.

In sporten als boksen, MMA en kickboksen jutten de vechtjassen met trash talk elkaar, en vooral ook het publiek, lekker op, zodat ze nog opgefokter en bozer tegenover elkaar in de ring staan. En Paul was in de afgelopen jaren, waarin hij probeert het te maken in de bokswereld, ook zeker niet vies van wat beledigingen over en weer.

Jake Paul zoent andere bokser

Maar voor zijn gevecht tegen Davis heeft hij een nieuw en modern wapen uit de kast getrokken. AI. Via toepassingen op het gebied van artificiële intelligentie is het mogelijk om razendsnel realistisch ogende video's en filmpjes te maken. Het zou dus pakweg mogelijk zijn om een afbeelding te maken van Davis die knock out is geslagen, of van Davis die eruitziet als een zwakke zieke man, of van Paul die een zegvierend gebaar maakt met een verdrietige Davis naast hem.

Maar Paul kiest een andere manier om reacties op te wekken: hij genereert foto's waarop hij en Davis elkaar zoenen. Of beter gezegd: elkaar aflebberen. Want zo staan de twee afgebeeld op een plaatje dat Paul heeft gedeeld via Instagram.

Spanky tanky

Het is niet voor het eerst dat Paul een bizar zoenplaatje heeft gemaakt en gedeeld. Eerder in de week deelde hij een afbeelding waarop Davis en hij elkaar zogenaamd op het podium tijdens de staredown vastgrijpen voor een intieme kus. De tekst die Paul daarbij schrijft is: "Het maakt niet uit wat iedereen zegt. Ik zal altijd van jou houden, spanky tanky."

Niemand gelooft het

De beelden lijken levensecht, maar zijn toch echt nep. Sports Illustrated schreef over de vorige nepfoto: "De AI die is toegepast laat de video geloofwaardig lijken, maar het goede nieuws is dat er zo'n absurd scenario wordt uitgebeeld, dat niemand van de mensen die reageert erin trapt. Niemand gelooft dat de kus echt is."

Het gevecht vindt plaats op 14 november en wordt gehouden in Miami. Het platform Netflix heeft de rechten om het evenement te streamen.