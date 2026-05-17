Jake Paul timmert flink aan de weg als bokspromoter. De verloofde van topschaatsster Juta Leerdam breidt het werkveld van zijn bedrijf Most Valuable Promotions (MVP) nu ook uit naar MMA. Leerdam is aanwezig bij het eerste MMA-evenement van MVP en heeft zich tot in de puntjes voorbereid op haar entree.

In de nacht van vrijdag op zaterdag lanceerde MVP het evenement MVP MMA: Rousey vs. Carano. De headliner van het evenement, dat op Netflix wordt gestreamd, is de clash tussen bantamgewichten Ronda Rousey en Gina Carano.

In een promovideo zegt Paul een platform te willen bieden voor wedstrijden tussen vrouwen. Vandaar dat voor het eerste MMA-evenement van MVP voor deze headliners is gekozen. Hij belooft de vrouwelijke vechtsporters die zich aansluiten bij MVP beter te betalen dan ze gewend zijn en ze meer publiciteit dan ooit te bieden.

'Ik zie jullie vanavond'

Ook Leerdam keek erg uit naar het baanbrekende MMA-avondje in de Intuit Dome te Inglewood in de staat Californië. Op Instagram laat ze zien welke outfit ze heeft uitgekozen om de show te stelen in de zaal. Eerst heeft ze nog een blauw ensemble aan, maar dat blijkt niet haar definitieve keuze te zijn.

De olympisch schaatskampioene op de 1000 meter veegt vervolgens met haar hand over de lens en tadaa: dan is Leerdam gehuld in een luchtige rode creatie. "Ik zie jullie vanavond op Netflix", schrijft ze erbij. "MVP MMA fightnight."

Hartjes

Verloofde Jake Paul is prima te spreken over de kleding van zijn geliefde. HIj laat een reactie achter met iconen van een filmcamera en hartjes.

Arriveren

Jake Paul koos deze avond een meer casual uitziende outfit, dat bestaat uit een shirt en korte broek in een zwart-wit geblokt patroon. Leerdam en Paul enterden samen, hand in hand, als een waar powerkoppel het stadion waarin de MMA-avond plaatsvond. "Ze zijn gearriveerd", meldde MVP op zijn socials.

Kaak

Het is onzeker of en wanneer Paul zelf weer gaat vechten. Hij hield aan zijn laatste boksgevecht tegen Anthony Joshua een gebroken kaak over en moet het rustig aan doen, maar dat zit niet in zijn aard. Daarmee frustreert hij zijn eigen herstel.

"Over een paar dagen krijg ik nieuwe scans van mijn kaak om te zien hoe het genezingsproces verloopt", zei hij tegen vechtsportjournalist Ariel Helwani. "We zullen zien wat mijn artsen zeggen en of ik überhaupt nog kan vechten."



