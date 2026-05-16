Afgelopen olympisch seizoen reed hij rond met het logo van een merk van Jake Paul op zijn borstkas en hielp hij schaatsicoon Jutta Leerdam met haar geslaagde gouden olympische missie. Maar Ted Dalrymple (22) is geen deel meer van Leerdams Team Kafra. Hij zamelt nu geld in om het vervolg van zijn carrière te bekostigen.

Dalrymple en Kai Verbij droegen het zwarte pak dat bij Team Kafra hoorde. Samen met coach Kosta Poltavets werkten ze aan hun eigen niveau en doelen, maar was het toch vooral ook de bedoeling om te fungeren als trainingspartner voor Jutta Leerdam. Zij werd in Milaan olympisch kampioene op de 1000 meter.

Team Kafra

Of Leerdam verder gaat met schaatsen is nog niet bekend. Wel lijkt het erop dat Team Kafra nu op zijn gat ligt. In februari zei Verbij na de NK sprint tegen deze site: "Eerst moet ik een team zien te vinden. Heel veel teams zitten vol. Team Kafra gaat waarschijnlijk niet door."

Nationale top

Dalrymple is inmiddels ook elders onder dak. Hij is aangesloten bij Team Staan - CTS GROUP. Op LinkedIn schrijft hij over zijn ambities: "Komend seizoen wil ik mij verder ontwikkelen en mij meten met de nationale top."

Bij dat jonge team kan hij echter geen riant salaris tegemoet zien. Daarom is hij genoodzaakt om ook andere geldstromen aan te boren. Hij biedt potentiële sponsoren aan om een plekje op zijn pak te claimen: "Dit jaar heb ik een schouder logo tot mijn beschikking die ik graag wil koppelen aan een bedrijf dat sport inspirerend vindt en samen met mij een plan wil maken waarbij we dit kunnen uitstralen."

Geld inzamelen

Dat is nog niet alles. Dalrymple schrijft: "Omdat alle extra inkomsten welkom zijn, heb ik een GoFundMe opgezet zodat donateurs bekend of onbekend mee kunnen helpen aan mijn droom op het ijs."

Op zijn pagina op voornoemde site komen wederom zijn plannen ter sprake: "Ik maakte deel uit van het team van Jutta Leerdam samen met Kai Verbij. In dit seizoen heb ik me weten te plaatsen voor het NK afstanden, het Olympisch Kwalificatie Toernooi en het NK sprint. Komend seizoen heb ik als doel om een volgende stap te zetten en om mij te meten met de top van Nederland."

Nieuwe ijzers

Maar wil hij in de buurt komen van die doelen, dan zou het enorm helpen als Dalrymple zich volledig kan wijden aan trainen en rusten. Zoals de zaken er nu voor staan, beschikt hij niet over voldoende inkomsten om zijn leven in te richten zodat het louter om schaatsen draait. Hij schrijft: "Daarom ben ik op zoek naar zowel kleine als grote bijdragen die mij als sporter ondersteunen en helpen dichter bij mijn doelen te komen, zodat we samen kunnen bouwen aan een sterk en inspirerend sportverhaal."

Op GoFundMe geeft hij enkele voorbeelden van zaken die hij wil aanschaffen, zoals 'nieuwe ijzers' van 750 euro, een fietsketting van 50 euro en fietsschoenen van 250 euro. Zijn situatie vormt een groot contrast met Leerdam, die mede door haar miljoenen volgers op Instagram makkelijk sponsoren aan zich kan verbinden. Momenteel heeft hij 950 euro ingezameld van de beoogde 3500 euro.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover