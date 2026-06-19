Na haar zeer succesrijke schaatsloopbaan is Marianne Timmer (51) onder meer gaan ondernemen. De meervoudig olympisch kampioene heeft bijvoorbeeld een sieradenmerk opgezet. Voor de pronkstukken dient ze zelf als model. Dat leidt tot welgemeende complimenten.

Timmer was in 2004 de eerste Nederlandse vrouw die het WK sprint won. Gezien alle successen die schaatsland Nederland daarna bij de vrouwen behaalde op de kortere afstanden is het amper te bevatten dat het zo lang duurde. Het eerste WK sprint voor vrouwen werd in 1970 gehouden. Inmiddels hebben ook Jorien ter Mors, Jutta Leerdam en Femke Kok de sprinttitel veroverd.

1998

Maar Timmer begon al eerder met winnen. Ze werd bijvoorbeeld in 1998 olympisch kampioene op de 1000 en 1500 meter. Dat jaartal, 1998, is haar zo dierbaar, dat ze het in de merknaam van haar sieraden verwerkte: Flamore '98. Het zijn volgens de site "geen accessoires voor speciale gelegenheden, maar karaktervolle statements voor elke dag."

Op deze bloedhete vrijdag toonde Timmer op Instagram een van de sieraden die haar bedrijf aanbiedt. Ze schrijft erbij: "Blijf koel maar zie er 'hot' uit. De reden waarom we nu massaal natuursteen dragen: het voelt de hele dag super verfrissend en koel aan op je huid. Perfect voor deze zonnige dagen."

Beauty

Niet alleen het sieraad van natuursteen valt in goede aarde bij haar volgers, ook Timmer zelf valt in de smaak. Zo schrijft iemand: "Timmertje timmertje, jij droogt steeds mooier op." Anderen noemen de foto 'prachtig' en beschrijven het schaatsicoon als 'beauty'.

Ireen Wüst

Timemr vindt het een goede zaak dat schaatskampioene Ireen Wüst is aangewezen als olympische chef de mission voor minstens de Olympische Zomerspelen van 2028.

"Het is hartstikke mooi dat één van de grootste sportvrouwen deze rol mag vervullen dus ik denk dat dat voor de sport heel goed is", reageerde Timmer in gesprek met deze site over de eerste vrouwelijke chef de mission bij de Olympische Spelen voor valide sporters. "Zij begeleidt nu al talenten en kent de klappen van de zweep. Ze is natuurlijk voor de sport een prachtig uithangbord. Ik gun het haar van harte en ik heb haar ook gefeliciteerd."

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