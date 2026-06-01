Sporticoon Pieter van den Hoogenband zorgde maandag voor opmerkelijk nieuws door zijn afscheid bij NOC*NSF aan te kondigen. Op de afgelopen twee Zomerspelen was hij actief als chef de mission, maar volgens de ex-topzwemmer gaat de sportorganisatie op zoek naar een vervanger. Marianne Timmer reageert tegenover Sportnieuws.nl op het vertrek van de voormalig zwemkampioen en denkt dat het goed is als een andere grote sportnaam zijn opvolger wordt.

Van den Hoogenband was op de enorm succesvolle Spelen van Tokio (2021) en Parijs (2024) aanwezig als chef de mission en had dus de leiding over de Nederlandse olympiërs. In Frankrijk zette TeamNL de beste prestatie van ons land op de Spelen tot nog toe neer met een recordaantal gouden plakken. Toch heeft NOC*NSF besloten om een andere richting op te gaan en dus een vervanger voor de zwemlegende te zoeken. "Het was een enorme eer om jullie als chef de mission te mogen ondersteunen tijdens de Olympische Spelen van Tokio en Parijs", schreef Van den Hoogenband op Instagram.

Lovend over Pieter van den Hoogenband

Marianne Timmer maakte Van den Hoogenband van dichtbij mee in zijn rol, want de schaatslegende zat in aanloop naar meerdere Spelen in een opleidingsgroepje met onder meer Van den Hoogenband. Ze is tegenover Sportnieuws.nl dan ook vol lof over de man die zelf ook zeven olympische medailles als zwemmer won. "Pieter heeft het als chef de mission geweldig gedaan, net als Carl Verheijen (chef de mission bij de Winterspelen, red.). Pieter had het in zich om op de juiste momenten te verbinden en momenten te vieren. En hij kon er juist voor sporters zijn op het moment dat ze met tegenslag moesten omgaan."

Van den Hoogenbands voorganger was Maurits Hendriks, die daarvoor tophockeyer was en ook bondscoach werd in die sport. Timmer vindt het belangrijk dat de nieuwe chef de mission weet wat er als sporter op het allerhoogste niveau wordt gevraagd. Toen zij als schaatsster op haar eerste Spelen actief was, had ze bijvoorbeeld hulp van ex-topschaatser Ard Schenk als chef de mission. "Het is pure winst als je zelf ook in dezelfde situaties als topsporters hebt gezeten en je het kan inbeelden. Je staat daardoor ook dichter bij de sporters en coaches. Ik denk dat dat juist heel sterk is, maar dat is ook preken voor eigen parochie", aldus het schaatsicoon.

Grote uitdagingen uit chef de mission

Wie de opvolger van Van den Hoogenband wordt, is nog onduidelijk. Timmer was jaren geleden zelf chef de mission tijdens onder meer de Jeugd Olympische Spelen en weet dus een beetje hoe de vork in de steel zit. De vervanger van de voormalig zwemkampioen kan aan de bak, weet Timmer. "Het is niet heel makkelijk, er komt veel bij kijken. Je hebt geregeld te maken met grote uitdagingen, met dingen die achter de coulissen geregeld moeten worden." Timmer is wel van één ding overtuigd: het is als Nederlander een zeer eervolle baan. "Ik vond het leuk om de sport ook van die kant te mogen ervaren. Het zijn mooie evenementen om een rol in te spelen."

