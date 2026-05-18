Nog steeds geniet topschaatser Jordan Stolz na van de grootse daden die hij verrichte bij de Olympische Winterspelen. De Amerikaan won goud op de 500 meter en 1000 meter. Dat is in de Verenigde Staten zeker opgemerkt. Hij ontvangt binnenkort een bijzondere eretitel.

Al op zijn 18e werd Stolz wereldkampioen op de 500, 1000 en 1500 meter en sindsdien is de veelzijdige schaatser bijna onklopbaar. Hij werd ondertussen wereldkampioen allround (2024) en was ook al eens de beste bij een world cup op het onderdeel mass start. Even leek het mogelijk voor Stolz om in Milaan vier of vijf olympische gouden plakken te behalen, maar hij moest het doen met tweemaal goud en zilver op de 1500 meter.

Stolz komt uit de Amerikaanse staat Wisconsin. Hij traint al sinds hij jong is op de ijsbaan van Milwaukee. Stolz leerde schaatsen in de tuin van zijn ouderlijk huis, waar zijn vader een baantje had aangelegd.

Wisconsin Athletic Hall of Fame

Dit seizoen heeft Stolz volgens de Wisconsin Athletic Hall of Fame genoeg gepresteerd om de titel 'atleet van het jaar uit Wisconsin' te krijgen. Die hall of fame bestaat sinds 1951. In Milwaukee is er een promenade waar gedenktekens staan voor de roemruchte atleten die een plek hebben in de hall of fame.

Voor de duidelijkheid: Stolz krijgt nog geen plek in de hall of fame. Het blijft op dit moment bij die eretitel van atleet van het jaar. Wel zijn er andere topschaatsers vereerd met een plek in de hall of fame. Bonnie Blair en Dan Jansen zijn sinds 1995 hall of famers. En ook de grootste van allemaal komt uit Wisconsin: Eric Heiden. Hij won in 1980 alle vijf olympische afstanden in Lake Placid. Daarna moest hij nog wel 10 jaar wachten, tot 1990, voordat de hall of fame de tijd rijp vond om Heiden op te nemen.

Caroline Harvey

Een andere grote naam in de Amerikaanse sportgeschiedenis die uit Wiscocnin kwam is Hank Aaron. De inmiddels overleden honkballer had gedurende 33 jaar het record qua aantal homeruns in een MLB-seizoen op zijn naam staan. In 2007 werd het verbroken.

From local rinks to the Olympic podium, Jordan Stolz represents the very best of Wisconsin athletics. His journey and achievements will be celebrated this July as part of the Wisconsin Athletic Hall of Fame’s 76th Induction.



🎟️ Tickets & Sponsorships: https://t.co/IBQAunhTxq pic.twitter.com/dRa1j9Tnxz — Wisconsin Athletic Hall of Fame (@wihalloffame) May 14, 2026

De ceremonie vindt plaats op woensdag 8 juli 2026. Atlete van het jaar in de staat is Caroline Harvey (23). De ijshockeyster was deel van het Amerikaanse vrouwenteam dat bij de Winterspelen goud veroverde.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover