Gioya Lancee verraste vriend en vijand toen ze de titel won bij de NK allround. Vervolgens besloot ze over te stappen naar Team Speelman, waar ze gelijk het grote boegbeeld werd. Inmiddels is ze druk met de voorbereiding op het nieuwe seizoen en hoopt ze dat ze het winnende gevoel de komende jaren nog vaak zal voelen. Bovendien spreekt Lancee zich uit over haar grote droom.

De carrière van Gioya Lancee is sinds haar NK-titel behoorlijk snel vooruit gegaan. Eerder maakte ze ook al furore bij diverse marathonwedstrijden. Maar dat ze besloot om te tekenen bij Team Speelman, en niet bij één van de topteams, leidde tot verbazing in de schaatswereld. Toch denkt Lancee zelf flinke stappen te kunnen zetten bij haar nieuwe ploeg.

'Smaakt naar meer'

Haar reeds behaalde successen zorgden gelijk voor een andere mindset bij de schaatskampioene. "Als je kijkt wat ik vorig seizoen heb gepresteerd, wetend van hoe ver ik heb moeten komen, is dat bijzonder. Vooral na de zege op het NK voelde ik: dat smaakt naar veel meer", vertelt Lancee in een openhartig gesprek met Schaatsen.nl.

Ook haar overstap van Team Puur ICT-BTZ naar Team Speelman is volgens de Utrechtse zelf heel logisch. "Bij Speelman staat er een vastere structuur met de trainingsgroep die groter is dan ik gewend was. Dat ik me daaraan kan optrekken vind ik fijn. Met tien vrouwen die zich op de marathon en de langebaan richten, maakt de keuze reuze, zeg maar", licht ze daarover toe. "Dit is een andere ploeg waarin de meiden een stukje jonger zijn dan dat ze bij Puur ICT waren. Het maakt me nieuwsgierig naar hoe we het kunnen neerzetten."

Wel wordt ze dus gelijk dé grote blikvanger bij haar nieuwe team. "Ik ben me bewust van deze positie, status of aanzien, hoe je het ook wilt noemen", aldus Lancee. "Dat is leuk, spannend en fijn. Ik heb het aan mezelf te danken, anders had ik de slotweken van het seizoen niet zo moeten schaatsen. Verder merk ik er niet veel van hoor."

Dromen van de Spelen

Haar doelen blijven onveranderd. Ze wil presteren op zowel de marathon als op de langebaan. "Ik doe de marathon ernaast, maar ben me wel bewust van het langebaanaspect daarin", meent de 27-jarige Lancee, die als grote droom de Olympische Spelen van 2030 heeft, al is ze daar nog niet teveel mee bezig. "Dat zou ik graag willen, nu ik heb geproefd hoe het is als je echt goed schaatst. Daarmee wil ik doorgaan."

"Ik probeer minder bezig te zijn met de Winterspelen, omdat het je volgens mij beperkt wanneer je in die vierjarige cyclussen blijft denken. We zijn allemaal enorm gefixeerd op dat evenement, maar als je nooit de Spelen haalt, betekent dat dan dat je je dromen niet hebt gerealiseerd?", vraagt Lancee zich af, die vooral dat winnende gevoel nog eens wil meemaken. "Ik wil het liefst elk seizoen hard rijden en het YES!-moment van het NK Allround vaker beleven."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover