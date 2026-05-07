Op het moment dat Jordan Stolz zijn eerste schaatsstapjes in Nederland zette, sliep hij steevast op de boerderij van de ouders van Tjerk de Boer. De Amerikaanse sensatie verbleef meerdere keren bij de Fries om samen te trainen. Inmiddels vecht De Boer zelf voor zijn comeback op het ijs na een dubbele hernia en gedoe bij Team Zaanlander. Met muziek, geduld en een nieuwe ploeg hoopt hij komende winter weer vooraan te rijden.

Tjerk de Boer heeft de afgelopen maanden veel meegemaakt in zijn carrière. Met veel blessures en tegenslagen was het lang niet altijd leuk voor de Fries. Maar waar zijn huisgenoot Jordan Stolz, die altijd op de boerderij in Weidum slaapt als hij in Nederland is, inmiddels de hele wereld heeft veroverd als topschaatser, moest De Boer zelf juist een flinke strijd leveren om überhaupt weer op het ijs te komen.

'Goede afleiding'

Veel geluk haalde de geblesseerde De Boer, die met een dubbele hernia kampte, tijdens zijn revalidatie uit zijn andere grote passie. Het maken van muziek, en specifiek het genre poldderock. "Ik zou niet hebben geweten hoe mijn winter zou zijn verlopen als ik me niet op de muziek had kunnen storten. Dat was écht een goede afleiding", begint hij in een openhartig interview met Schaatsen.nl.

Voor de schaatser, die vooral goed uit de voeten kan op de marathon, waren zijn rugklachten een bekend euvel. Hij had er immers ook in zijn juniorentijd al mee te maken. Wel lijkt De Boer voor altijd te moeten leven met een slechte onderrug, al heeft hij dat wel over voor zijn sportieve ambities. "Want er is niets ergers voor een sporter dan langs de kant te moeten staan wegens een blessure. Dat is een grote frustratie, wetend hoe mooi het bestaan is dat je kunt leiden."

Frisse start

Hij reed het afgelopen seizoen nog in de kleuren van Team AH Zaanlander, maar komt volgend seizoen uit voor concurrent Team Reggeborgh. De laatste maanden, die in het teken stonden van revalideren, waren niet al te goed voor de verstandhouding met zijn oude ploeg. “Het is een lang verhaal", vertelt De Boer daarover. "Laten we het er op houden dat ik dankbaar ben voor de jaren die ik met Zaanlander heb meegemaakt. Het is jammer hoe het laatste seizoen is verlopen. Dat verhaal heeft twee kanten. Het is beter dat ik deze keuze nu heb gemaakt."

De Boer hoopt dat zijn skills op de marathon hem ook zullen helpen op de langebaan. "Ik ben van mening dat wanneer je goed rijdt in de marathons, je ook al snel hard gaat op de langebaan. Er zijn genoeg voorbeelden van marathonmannen die de langebaan erbij hebben gedaan. Ik zie wel waar het schip strandt. Ik heb er veel zin in, we hebben een leuk ploegje en de gasten zijn allemaal erg aardig", besluit een gemotiveerde schaatser, die anders altijd nog kan kiezen voor een carrière in de polderrock.

