Het Nederlandse schaatsicoon Jutta Leerdam heeft internationaal veel aandacht op zich weten te richten door haar aanwezigheid bij een groot evenement van haar verloofde Jake Paul. Zijn bedrijf MVP organiseerde een MMA-gala en Leerdam zat in de zaal met een opvallende jurk. Foto's daarvan op haar socials leveren haar veel complimenten op van grote namen uit de sportwereld.

De Amerikaanse influencer, ondernemer en bokser Jake Paul was met zijn organisatie MVP tot nu toe actief in het boksen. Afgelopen weekend werden door MVP aan het publiek ook MMA-gevechten voorgeschoteld. Het was dus een bijzondere avond voor zowel Paul als Leerdam.

De gevechten werden gestreamd door het platform Netflix. Het hoofdgevecht ging tussen twee vrouwen, waarmee Paul woord houdt met zijn belofte dat hij ook vrouwelijke vechters vooruit wil helpen. Die ambitie strookt ook met de visie van Leerdam, die meermaals heeft gezegd jonge meiden te willen inspireren om hun sportieve ambities waar te maken.

Rode jurk van Jutta Leerdam

Leerdam liet al voordat MVP MMA 1 begon in Inglewood, Californië op haar socials zien dat ze een elegante rode jurk zou dragen. Ze stal de show toen ze vervolgens hand in hand met Paul vanuit de parkeergarage de evenementenzaal enterde. Twee dagen na die grote avond heeft de olympisch schaatskampioene op de 1000 meter enkele foto's van het hele gebeuren op Instagram gezet. Haar bijschrift is: "LA fight night", oftewel een avondje vechtsport in Los Angeles.

Zo leuk

Op enkele kiekjes poseert Leerdam met op de achtergrond een zwembad en de skyline van de stad. Ze heeft een klein zwart tasje vast. Ook haar entree met Paul aan haar zij komt langs, evenals enkele groepsfoto's met andere prominente genodigden bij MVP MMA.

De post onlokt Jake Paul een reactie in het Nederlands. "Zo leuk", schrijft de wereldberoemde Amerikaan, zodat hij niet-Nederlandstalige bezoekers van Leerdams pagina dwingt om op de knop met 'vertalen' te klikken als ze willen weten wat het in hun taal betekent.

Alisha Lehmann

De beroemde voetbalster Alisha Lehmann reageert met driemaal dezelfde emoji van een gezichtje met hartjes als ogen. Zij is zelf een nog groter Instagram-kanon dan Leerdam, met ruim 15 miljoen volgers. Precies datzelfde gezichtje plaatst Mikky de Jong, de vrouw van Oranje- en Barcelona-speler Frenkie de Jong. Monique Leerdam, de moeder van het schaatsicoon, laat dit achter: "Mooi❤️."

