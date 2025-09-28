Olympisch schaatskampioen Mark Tuitert heeft zich na zijn carrière als topsporter onder andere gefocust op het doorgeven van een sterke mindset. In het kader daarvan schrijft hij regelmatig een soort column en in zijn nieuwste heeft hij het over stiltes tijdens moeilijke gesprekken.

De inmiddels 45-jarige Tuitert werd vijftien jaar geleden wereldberoemd door zijn verrassende gouden medaille op de 1500 meter tijdens de Winterspelen van Vancouver. De bekendheid die hij daarmee verwierf, zet hij nu in om mensen persoonlijk te helpen. Zo wil hij nu tips geven over hoe een moeilijk gesprek te voeren met iemand die het lastig heeft. 'Wanneer iemand door een moeilijke tijd gaat, willen we helpen. Bemoedigen, sussen, zorgen dat de ander zich beter voelt. We bedoelen het goed. Maar...', begint hij zijn nieuwe column.

'Wees stil'

'Daardoor blijven we vaak hangen in koetjes-en-kalfjesgesprekken, de echte uitlaatklep wordt zo vakkundig maar liefdevol dichtgesmeten. Want het is enorm eng om stil te zijn als iemand een lastig onderwerp aansnijdt, en tranen probeert in te houden. Ik daag je uit om het de volgende keer anders te proberen. Wees stil. Laat weten dat je er bent, en dat alles wat er is er mag zijn. Een prachtig voorbeeld zag ik bij podcasthost Theo Von. Zijn gast (MMA-vechter Sean Strickland, red.) vertelt over misbruik door zijn vader. In plaats van vol te praten blijft Theo stil.' Check het fragment hieronder.

'Ruimte voor emoties'

Tuitert plaatst bovenstaand fragment in perspectief dat 'de kracht van stilte en aanwezigheid is dat het ruimte geeft'. 'Ruimte voor emoties zonder dat ze weggepraat worden. Voor pijn zonder dat die meteen opgelost moet worden. Soms is de beste manier om iemand te helpen niet iets doen of te zeggen, maar er simpelweg zijn. Voor je vriend(in), partner, kind of misschien een vreemde.' In het fragment waardeert Strickland het gebaar van Von om even pas op de plaats te maken en verklaart hij tijdens het gesprek bepaalde emoties en gebeurtenis te verwerken.

Gewaardeerde UFC'er

De 34-jarige Strickland zou na zijn moeilijke jeugd uitgroeien tot een gewaardeerd UFC-vechter. De Amerikaan, die al sinds 2008 vecht, won 36 partijen, waarvan hij er 29 won. Hij is de voormalig titelhouder bij de UFC in het middengewicht.