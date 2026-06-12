Marijke Groenewoud houdt maar niet op met het winnen van wedstrijden in de voorbereiding. Onlangs pakte de olympisch schaatskampioene nog de Nederlands titel bij het skeeleren en die vorm heeft ze door kunnen trekken. Ook donderdag kon de Friezin van Team AH Zaanlander juichen.

Voor alle Nederlandse schaatstoppers is de voorbereiding op het nieuwe seizoen al geruime tijd bezig. Het is alleen lastig om in de zomermaanden te kunnen schaatsen op ijs dus kiezen veel atleten voor wedstrijden op skeelers. Dat verschil blijkt echter niet al te groot te zijn, want Marijke Groenewoud blijft maar winnen.

Vorige week bezorgde Groenewoud haar vrienden en familie nog een mooie dag door naar het goud te rijden bij het Open Nederlands Kampioenschap op skeelers. Dat deed ze in haar geboorteplaats Hallum, waardoor er veel mensen speciaal voor haar langs de kant stonden. Bij de start zag ik mijn familie. En mijn broertje en neefje stonden verderop op de hoek van de straat. Heel mooi dat ze er allemaal bij waren. Dat gaf echt een extra kick", liet ze toen optekenen. Ook won ze al een skeelerrace in Heerenveen.

Driedaagse

Inmiddels is het tijd voor een nieuwe reeks wedstrijden, namelijk de Reggeborgh Inline 3-daagse. Drie dagen lang strijden sporters om de dagwinst en de winst in het klassement. De 27-jarige Groenewoud begon ook aan de start en deed dat gelijk erg goed. Bij de eerste wedstrijd in het dorpje Nijelamer in Friesland kwam de olympisch kampioene wederom als eerste over de streep. En dat terwijl de omstandigheden niet ideaal waren.

Op de Instagram van Meermarathon wordt de koers omschreven. "Een echte Hollandse donderdagavond in Nijelamer: miezerregen, uitgestrekte landerijen, koeien en ongeveer 65 bikkels op skeelers die waren gestart op het iets wat natte asfalt." Groenewoud finishte dus als eerste en mocht met haar kenmerkende big smile op de hoogste trede van het podium staan. Voor haar staat de teller nu alweer op drie zeges.

Bij de mannen ging de overwinning naar de Belg Bart Swings, die ook actief was als schaatser op de afgelopen Olympische Spelen. Swings en Groenewoud gaan automatisch dus ook aan de leiding in het algemeen klassement. Vrijdagavond staat er een nieuwe race op het programma in Staphorst, terwijl de competitie wordt afgesloten op zaterdag in Rijssen.

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