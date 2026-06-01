Olympisch schaatskampioene Marijke Groenewoud blinkt niet alleen uit op het ijs, maar ook op wieltjes. In mei won ze bijvoorbeeld de KNSB Marathon Inline Cup 2. Maar er is iets wat haar plezier in het skeeleren vermindert. En daar spreekt de schaatsster van Team AH-Zaanlander zich over uit.

Groenewoud piekte in het olympisch seizoen op het juiste moment. Ze pakte bij het olympisch kwalificatietoernooi een stapel startbewijzen voor de Olympische Winterspelen 2026 en sloeg in MIlaan toe op de massastart. Enkele weken na de Spelen werd ze tweede bij de WK allround.

Skeeleren

Inmiddels bereidt ze zich voor op het na-olympisch schaatsjaar door onder meer te skeeleren. Voor Groenewoud is dat meer dan alleen een trainingsvorm. Ze vindt het gewoonweg een mooie sport en wil ook daarin prijzen pakken.

Wel vindt Groenewoud het jammer dat er elk jaar minder deelnemers aan de start staan op de lange afstanden bij de vrouwen. Tegen Schaatsen.nl zegt ze: "Als er vrouwen van het marathonschaatsen zijn die mee willen doen, dan moeten ze zich gewoon inschrijven. Het zou supermooi zijn als er weer een groot peloton staat. Bij sommige wedstrijden staan er maar acht of tien vrouwen aan de start. Dat is heel weinig."

Mannen én vrouwen samen

Voor haar kan een wedstrijd op inlineschaatsen niet lang genoeg duren. Wat nu een marathon wordt genoemd, vindt zij te kort: zo'n 25 kilometer. En het kan haar ook niet hard genoeg. Ze vindt het een goed idee om mannen en vrouwen tegelijk te laten starten. "Dat lijkt me superleuk. In het hardlopen gebeurt dat eveneens. Misschien moeten we het eens proberen", oppert Groenewoud.

Een van de doelen voor de komende vier jaar is om ook op de traditionele nummers te schitteren. Haar beste uitslag op de drie andere olympische afstanden waarop ze deelnam was plek zeven op de 1500 meter. Ze zegt: "Fysiek kan ik het allemaal aan, maar op grote momenten moet het in je hoofd ook kloppen. De mass start is mijn veilige haven. Het zelfvertrouwen dat ik tijdens dit onderdeel voel, moet verder worden ontwikkeld op de andere disciplines."

Trouwen

Ambities genoeg dus, maar ze zal ook ergens in haar agenda tijd moeten inruimen voor haar verloofde. Vlak nah aar gouden olympische plak werd ze ten huwelijk gevraagd door wielrenner Mike Dogterom.

