De eerste schaatswedstrijden van dit seizoen zijn nog heel ver weg, maar Marijke Groenewoud heeft al de nodige sportieve successen geboekt. Zij deed dit weekend mee aan een Nederlands kampioenschap en schreef daar geschiedenis, onder toeziend oog van haar familie.

Het boegbeeld van Team Albert Heijn Zaanlander verscheen in haar voormalige thuisplaats Hallum. Daar liet ze haar gezicht zien vanwege het Open Nederlands kampioenschap op skeelers. Het was zeker niet de eerste keer dat Groenewoud meedeed aan de wedstrijd. De vorige vier jaar was ze er ook al bij en toen schreef ze het kampioenschap op haar naam.

Familie moedigt aan

Heel verrassend was het dus niet dat Groenewoud (27) ook dit jaar als eerste over de streep kwam. Dat deed ze na een wedstrijd waarin ze enorm aangemoedigd werd, zo vertelde ze aan Schaatsen.nl. "Overal waar ik langskwam, hoorde ik mijn naam. Bij de start zag ik mijn familie en mijn broertje en neefje stonden verderop op de hoek van de straat. Heel mooi dat ze er allemaal bij waren. Dat gaf echt een extra kick."

Voor Groenewoud was het sowieso een zege met een extra mooi randje. Ze won de wedstrijd voor de vijfde keer op rij en evenaarde daarmee de recordhoudster. Hilde Goovaerts was eerder deze eeuw ook vijfmaal de beste. Groenewoud werd daar tijdens de wedstrijd nog even fijntjes aan herinnerd. "Daar was ik eigenlijk helemaal niet mee bezig, maar toen ik het onderweg hoorde zei ik tegen mijn ploeggenoten dat ik toch maar moest aanvallen."

Voorbereiden op schaatsseizoen

Groenewoud is momenteel bezig aan de voorbereidingen op het nieuwe schaatsseizoen. Eerder dit jaar won ze olympisch goud op de mass start tijdens de Spelen van Milaan. Voor komend seizoen zijn de WK afstanden in China het grote doel. Dat wereldkampioenschap vindt plaats van 25 tot en met 28 februari 2027 in Peking.

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