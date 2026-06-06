Marijke Groenewoud is met Team Albert Heijn Zaanlander alweer volle bak in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De topschaatsster moet daarbij wel een belangrijke vriendin missen. "Natuurlijk mis ik haar", vertelt Groenewoud, die alweer volle bak aan de gang is voor het nieuwe seizoen.

De 27-jarige Groenewoud beleefde een absoluut hoogtepunt afgelopen schaatsjaar door olympisch goud te winnen op de massa start. Ook was er zilver op de ploegenachtervolging met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong. Op andere individuele afstanden kwam de pupil van Jillert Anema niet in de buurt van de medailles.

Wat volgde na haar olympische titel was misschien nog wel mooier: Groenewoud werd ten huwelijk gevraagd door haar vriend Mike Dogterom. Uiteraard was het antwoord daarop volmondig 'ja'.

Vertrek van schaatsvriendin

Groenewoud deed nog mee aan de WK allround, maar viel daar buiten de prijzen. Daarna begon een welverdiende vakantie. In de tussentijd verloor ze haar goede schaatsvriendin Elisa Dul, die de deur achter zich dichttrok bij Team Albert Heijn Zaanlander. Zij koos voor een avontuur bij X2O Badkamers, de formatie van onder anderen Joy Beune en Stijn van de Bunt.

"Ik heb hele mooie jaren gehad bij AH-Zaanlander, maar vond dit een goed moment om op zoek te gaan naar een nieuwe omgeving", zei Dul via haar nieuwe ploeg. "Ik heb heel veel zin om keihard te gaan trainen met mijn nieuwe teamgenoten."

Het vertrek zorgt voor teleurstelling bij Groenewoud, die samen met Dul arriveerde bij het team. "Natuurlijk mis ik haar, we deelden ook altijd een kamer, maar uiteindelijk moet je het zelf doen en zijn de trainingen niet veranderd", zegt ze in gesprek met Schaatsen.nl.

Veranderingen bij Team AH-Zaanlander

Verder raakte Groenewoud ook Merel Conijn (vertrok naar Team Novus) kwijt. Van de bekende koppen is de 27-jarige dus nog als enige over, zeker omdat Bente Kerkhoff nog kampt met de naweeën van een hernia die ze opliep tijdens de Olympische Winterspelen. Toch is het plezier er bij Groenewoud niet minder om: "We hebben nu een leuke ploeg, de vibe is goed en alle neuzen staan dezelfde kant op."

Onder anderen sprintster Naomi Verkerk voegde zich bij AH-Zaanlander. "Er zit een goede spirit in de groep", stelt de markante coach Jillert Anema. Zijn wens kwam uit, want hij wilde met zijn ploeg ook meer medaillekansen hebben op de kortere afstanden.

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