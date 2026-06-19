Kjeld Nuis en Joy Beune zijn op de schaatsbaan echte snelheidsduivels. Als specialisten op de sprintafstanden behalen ze hoge snelheden. Maar ook buiten hun sport houden ze van adrenaline. Vrijdag trok het schaatskoppel er in de tropische omstandigheden op uit.

Als sprinters zijn Joy Beune en haar partner Kjeld Nuis op de schaatsbaan behoorlijk snel. Nuis heeft zelfs het wereldrecord van hoogste snelheid ooit op zijn naam staan. Enkele jaren geleden haalde hij nog een bizarre snelheid van 103 kilometer per uur tijdens een uitdaging van zijn sponsor Red Bull. Vrijdag zochten ze die snelheid buiten het ijs op.

Tropisch uitstapje

Naast het schaatsen zijn Nuis en Beune immers ook grote fans van motorrijden. Een maand geleden ontvingen zij nog een gloednieuwe Ducati Streetfighter V4 S in een felrode kleur. Daar maakten ze de laatste tijd veel gebruik van. Zelfs op deze tropische vrijdag.

De temperatuur in grote delen Nederland stijgt tot ver boven de dertig graden. Dat maakt motorrijden in een strak, leren pak wellicht niet heel aantrekkelijk. Toch weerhield dat Nuis en Beune er niet van om er gewoon op uit te gaan.

'Samen'

Op Instagram deelt het koppel enkele stories van hun warme uitstapje. "Samen", schrijft Nuis bij het bericht, gevolgd door een hartje. Beide schaatsers vinden het maar wat leuk om gezamenlijk een rondje te rijden op de motor. Wel hadden ze behoorlijk last van de hete omstandigheden. Enige tijd na de eerste story deelt Nuis een spiegelselfie van zichzelf en Beune. Daarop zien de topschaatsers er voldaan uit, maar zijn ze wel een beetje door de hitte bevangen. Allebei zijn ze aan het gloeien op de foto.

Eerder op de dag hadden de schaatstoppers ook al plezier in de hitte. Nuis besloot om Beune eigenhandig te verkoelen. Hij nam een grote slok water en besloot die over zijn partner heen te spuiten. Zelf vond hij dat bijzonder komisch, al dacht Beune daar anders over.

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