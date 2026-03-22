Marrit Fledderus en Stefan Westenbroek zijn niet alleen ploeggenoten bij Team Reggeborgh, maar ook een stelletje. De twee Nederlandse topschaatsers genieten momenteel van een welverdiende vakantie op Curaçao. Ze delen hier dan ook jaloersmakende beelden van.

Westenbroek plaatste zaterdag vakantiekiekjes op Instagram. Daarop zien we hoe hij op het strand voetbalt, knuffelt met hondjes en al snorkelend tussen de vissen geniet van zijn vakantie.

Westenbroek viert zijn vakantie uiteraard niet in zijn eentje, want ook zijn vriendin is van de partij. Samen poseren ze op het zonnige strand en maken ze bovendien een buggytocht door de wildernis.

Veelbewogen seizoen

Met de vakantie naar Curaçao kan het schaatskoppel even bijkomen van een veelbewogen seizoen. Zo was de afgelopen periode niet makkelijk voor Fledderus. Ze begon het seizoen sterk met haar eerste individuele World Cup-medailles, maar kreeg rond het OKT een enorme dreun te verwerken toen haar olympische droom door een diskwalificatie uiteenspatte. Daarna knokte ze zich knap terug: op het NK sprint werd ze tweede achter Suzanne Schulting en begin maart pakte ze brons op het WK sprint in Thialf.

Westenbroek kende in die periode een degelijk, maar minder opvallend seizoen. Hij bleef wel deel uitmaken van de Nederlandse sprintselectie voor de World Cups op de 500 meter en de teamsprint, maar individueel eindigde hij vooral net onder de top. Zo werd hij onder meer tiende in Hamar en vijftiende in Thialf op de 500 meter. Hij draaide daarmee een stabiel seizoen, maar wel zonder een echt grote uitschieter.

Samen sinds 2023

Marrit Fledderus en Stefan Westenbroek rijden beiden niet alleen voor Team Reggenborgh, maar ze vormen ook al sinds 2023 een koppel. Doordat ze allebei topsporter zijn, begrijpen ze goed wat het schaatsleven met zich meebrengt en kunnen ze elkaar daarin helpen. Thuis proberen ze het juist niet altijd over schaatsen te hebben, zodat er ook tijd is om samen te ontspannen.