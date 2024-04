Femke Kok straalt op vakantie in groene bikini, schaatscollega Marrit Fledderus zwemt met dolfijn

Femke Kok en Marrit Fledderus genieten van hun welverdiende vakanties na een lang schaatsseizoen. De schaatssters van Team Reggeborgh deelden op sociale media beelden van zichzelf in groene bikini's.

Fledderus zwom met een dolfijn en liet de onderwaterbeelden daarvan zien aan haar gelukkige volgers op Instagram. Zij is samen met haar vriend Stefan Westenbroek, ook schaatser van beroep, op vakantie. Net als Kok was zij dus in een groene bikini te bewonderen. Na een heel seizoen in het zwartgroen van Reggeborgh te hebben geschaatst, blijft dat groen dus toch in het hoofd zitten.

Ondertussen zit Kok lekker op Bonaire. Zij is samen met Maud Lugters, ook schaatsster, naar het ABC-eiland afgereisd. Het is al de derde keer dat zij kiekjes vanaf Bonaire deelt voor haar ruim 150.000 volgers op Instagram.

Transferzomer in de schaatswereld

Terwijl we volop transfers zien in de schaatswereld, blijft Kok op haar plek bij Reggeborgh. Zij blijft tot en met na de Olympische Spelen van 2026 aan dat team verbonden. Eerder gaf zij al aan Sportnieuws.nl aan het gevoel te hebben stappen te kunnen zetten bij Team Reggeborgh. Zij sprak dan ook niet met andere ploegen.

Samen met Antoinette Rijpma-de Jong, die komend seizoen voor het eerst voor Reggeborgh gaat rijden, zijn Kok en Fledderus vooralsnog de enige vrouwen in het team. En dat terwijl de mannen in het team - waaronder Westenbroek - niet op twee handen te tellen zijn.

