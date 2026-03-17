Het was een bewogen schaatsjaar voor het koppel Joep Wennemars en Suzanne Schulting. Gelukkig hebben de twee topschaatsers een lange zomer voor de boeg om zich weer optimaal op te laden. De eerste vakantie naar Vlieland zit er al op en de stemming lijkt er goed in te zitten bij de teamgenoten bij Essent.

Direct na de WK sprint, voor beiden het laatste toernooi van het jaar, maakten Wennemars en zilveren medaillewinnares Schulting de oversteek van het vaste land van Friesland naar het Waddeneiland Vlieland om daar even uit te waaien.

Wennemars kende een tumultueus tweede deel van zijn seizoen. Na de veelbesproken mislukte kruising op de Olympische Spelen tijdens zijn 1000 meter tegen Ziwen Lian, ging het op de WK sprint bijna mis tegen Jenning de Boo. In beide gevallen greep de sprinter uiteindelijk net naast een medaille.

Klaar met alle negativiteit

Na afloop van zijn laatste meters op het WK-ijs zei Wennemars dat hij wel klaar was met alle negativiteit van afgelopen seizoen. Zijn grote glimlach keerde gelukkig al vrij snel weer terug toen hij met zijn vriendin op Vlieland uit kon waaien en alles kon vergeten.

Zonnige vakantie nodig

Binnenkort zullen hij en Schulting op een stuk zonniger oord opduiken, want de komende maanden is het tijd voor relaxen en loslaten. Ook Schulting kan dat wel gebruiken. Ze miste de World Cups doordat ze zich in het begin van het seizoen niet plaatste. Naar de Olympische Spelen mocht ze wel, zowel op de langebaan als op de shorttrack.

Goed einde van het seizoen

Alleen werd haar toevoeging aan de selectie bij het laatstgenoemde onderdeel ook weer een soap, want de andere vrouwen én bondscoach Niels Kerstholt zaten niet per se op haar te wachten. Uiteindelijk viel ze op de afsluitende 1500 meter en eindigden haar Winterspelen in een teleurstelling. Op de NK én WK sprint was ze vervolgens op haar best dit seizoen, met persoonlijke records en een nationale titel en zilveren medaille op de WK achter de ongenaakbare Femke Kok.

Samen bijkomen

Waar Schulting met een glimlach eindigde, daar baalde Wennemars. De eerste vrije dagen van het off-season worden dan ook lekker samen besteed. Van het flitsbezoek aan Vlieland tot lekker uiteten bij het Amsterdamse restaurant Jansz en van genieten van een koffietje tot winkelen. 'Even iets anders dus', voor de twee topsporters.