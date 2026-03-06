Topschaatsster Marrit Fledderus heeft haar sterke seizoen afgesloten met plek drie bij de WK sprint 2026 in Thialf. Femke Kok won het toernooi, Suzanne Schulting werd tweede. Na afloop kreeg Fledderus een welverdiende zoen van haar vriend.

Marrit Fledderus, geboren op 15 mei 2001, heeft een relatie met schaatser Stefan Westenbroek, die ook uitkomt voor Team Reggeborgh. Leuk dus voor trainer Gerard van Velde, die telkens de tortelduifjes uit elkaar moet houden als ze meer sjansen dan sprinten.

Ook Westenbroek brak in 2023 door. De nu 24-jarige sprinter uit Ommen werd toen bij de NK afstanden 3e op de 500 meter. Dat herhaalde hij bij de NK afstanden 2026.

Socials

Een tijdje kozen de twee ervoor om op social media geen gezamenlijke foto's te plaatsen. Dat veranderde in 2023. Stefan kon zich niet meer inhouden en postte op de verjaardag van Marrit een foto waarop ze kussen. Ook gaf hij tegenover Schaatsen.nl aan dat ze een koppel zijn.

Hij vertelde onder meer over zijn bezigheden buiten het schaatsen om. Westenbroek zei: "Ik ben vooral veel leuke dingen aan het doen, waar ik gedurende het seizoen minder aan toekom. Ik houd heel erg van padellen, tennissen en hardlopen. Ook heb ik veel gemountainbiket met mijn vriendin."

OKT

Bij het Olympisch Kwalificatietoernooi haperde het helaas bij Fledderus, na een prachtig voorseizoen. Ze pakte geen tickets voor de Olympische Winterspelen.

Dat viel haar erg zwaar. “Die week was ik heel verdrietig. Mijn droom was weggevallen", zei ze. De impact was groot en ze had tijd nodig om de teleurstelling te verwerken. "Ik heb het schaatsen een paar dagen helemaal losgelaten. Even afleiding gezocht en bij mijn familie geweest."