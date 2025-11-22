Joy Beune heeft de 3.000 meter gewonnen bij de World Cup in Calgary. De Nederlandse topschaatsster noteerde een keurige tijd van 3.54,42. Bente Kerkhoff (twaalfde) en Marijke Groenewoud (veertiende) konden niet meekomen.

Ook in Calgary heeft Joy Beune laten zien in uitmuntende vorm te verkeren. De schaatsster reed een geweldige rit en schaatste zich direct virtueel naar het goud, voor de Canadese Valerie Maltais en Isabelle Weidemann. Het werd nog even spannend voor de Nederlandse, toen Ragne Wiklund in de slotrit in actie kwam.

Ook zij reed een uitstekende rit, maar kwam tekort om Beune te verslaan en werd tweede met 3.55,25. Kerkhoff en Groenewoud, die al eerder in actie kwamen, konden niet verrassen: Kerkhoff noteerde 4.02,09 en Groenewoud 4.03,19.

'Ziet er niet uit'

"Ik ben bijna met stomheid geslagen", liet oud-topschaatser en analist Mark Tuitert na afloop bij de NOS weten over de prestaties van Kerkhoff en Groenewoud. "Het ziet er niet uit, technisch gezien."

"Als je zo goed bent", gaat Tuitert verder. "Je hebt je ploeg zo goed op de rit. Dit is gewoon overmoed. Ik vind Jillert Anema een geweldige en slimme trainer, maar dit is overmoed. Gewoon denken: 'Ik ben zo goed. We gaan het helemaal op de spits drijven en alle risico's nemen'", klinkt zijn pijnlijke conclusie.

