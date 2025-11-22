De eerste dag van de tweede World Cup schaatsen zit erop, en veel van de Nederlandse schaatssters vielen in de prijzen. Op de 1000 meter kleurde het podium zelfs volledig oranje. Ook werd Sven Kramer na bijna twintig jaar van de troon gestoten. Liefst vier schaatsers reden sneller dan zijn baanrecord op de 5000 meter uit 2007. Lees hieronder alles terug.

De avond werd afgetrapt met de 1000 meter voor vrouwen, waar de Nederlandse schaatssters zich nadrukkelijk lieten zien. Femke Kok pakte verrassend haar eerste zege op deze afstand bij een World Cup. Isabel Grevelt werd tweede en Marrit Fledderus derde. Jutta Leerdam stelde enigszins teleur met een vierde plaats, terwijl Antoinette Rijpma-De Jong er niet aan te pas kwam en als negende eindigde.

Bij de mannen vielen Jenning de Boo (tweede) en Joep Wennemars (derde) in de prijzen, terwijl Tim Prins zevende werd.

3000 meter (vrouwen)

Op de 3.000 meter bij de vrouwen ging Joy Beune er met de winst vandoor, al was ze zelf niet tevreden over haar rit. Bente Kerkhoff (twaalfde) en Marijke Groenewoud (veertiende) speelden geen rol van betekenis, wat ze op kritiek van Mark Tuitert kwam te staan.

Baanrecord Sven Kramer sneuvelt

De 5000 meter bij de mannen was het spectaculairste onderdeel van de avond. Maar liefst vier schaatsers verbeterden het baanrecord van Sven Kramer uit 2007. Uiteindelijk won de Amerikaan Casey Dawson in de slotrit. Chris Huizinga (vijfde) en Jorrit Bergsma (twaalfde) kwamen tekort voor een podiumplek.

