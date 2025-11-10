Schaatsiconen Marianne Timmer en Yvonne van Gennip kijken uit naar het verloop van het olympisch seizoen. De huidige generatie bestaat uit een hoop 'kleurrijke sporters' en dat zorgt voor veel aandacht in de media. "Dat is ook weleens anders geweest."

In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud blikken de twee voormalig schaatskampioenen vooruit op het verloop van het olympische jaar. "Het wordt in ieder geval een heel mooi seizoen, want het zijn ook wel kleurrijke sporters", zegt Timmer. "Dat is het leuke eraan", vindt Van Gennip. Ze is blij dat de schaatsers ook steeds meer aandacht krijgen van de media.

Jutta Leerdam

"Jutta (Leerdam, red.) is natuurlijk helemaal een voorbeeld ervan. Hoe zij zich presenteert op sociale media, ik vind het fantastisch", aldus de huidige teammanager van de Nederlandse selectie. "Dat trekt mensen ook meer naar het schaatsen."

De hele uitstraling van de topsporters draagt daar volgens Van Gennip aan bij. "Ik kijk soms vanuit het kantoortje van de KNSB op de ijsbaan en dan zie ik een veel jonger publiek, allemaal met spandoeken", vertelt ze. "En het zijn ook mooie meiden hoor", gaat ze fluisterend verder.

'Echt beauty's'

Daar is Timmer het helemaal mee eens. "Echt beauty's", vervolgt Van Gennip. "En de jongens trouwens ook. Zien er ook lekker uit", zegt ze met een lach.

"Nee maar het is wel echt een mooie authentieke groep met sporters. Dat is ook weleens anders geweest. Dat ze niet echt opvielen", zegt Timmer. "Maar deze mensen hebben ook een andere uitsraling. Ze hebben ook een leuk verhaal. En schaatsen blijft nog steeds benaderbaar", aldus Van Gennip.

"Ze lopen gewoon door de massa heen en zijn nog niet helemaal afgeschermd. Wat dat betreft ben ik wel een beetje trots op het schaatsen", besluit de drievoudig olympisch kampioene van 1988.

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer het gesprek aan met ex-topschaatsster Yvonne van Gennip. Zij vertelt over haar grote doorbraak, haar tegenslagen voor de succesvolle Olympische Spelen van 1988 en de onzekerheid over haar uiterlijk in de puberteit. Bovendien blikken ze samen vooruit op het olympisch seizoen.