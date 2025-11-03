Na drie dagen topsport in Thialf zijn de eerste winnaars en verliezers van het olympische schaatsseizoen bekend. Waar de ene topfavoriet zich met overmacht tot Nederlands kampioen liet kronen, kampte de ander met fysieke ongemakken. En dan viel er nog iets op, met name bij de vrouwen, zo stelt ex-tophockeyster én groot schaatsliefhebber Naomi van As.

Van As neemt samen met oud-ploeggenote Ellen Hoog de NK afstanden door in de podcast die de twee elke maandag maken voor Sportnieuws.nl. Uiteraard gaat het over Femke Kok, die na een geweldig voorseizoen in Thialf zowel de 500 als de 1000 meter won. Hoog: “Piekt zij te vroeg, wat kunnen we allemaal nog verwachten?”

Van As: “Ik zat daar over na te denken en vroeg me af: gaat zij nu nog heel veel harder schaatsen dit seizoen? Hoeveel rek zit er nog in?” Hoog: “Je zou denken dat ze niet nu al piekt, dat er nog wel rek in zit.” Van As: “Zo worden die schema’s wel gemaakt.”

Sneertje van Kok?

“Zij is ook wel een lekker nuchter persoon", zegt Hoog over de 25-jarige Kok. "Ik las een interview met haar en vroeg me af of het een sneertje was of niet. Ik vind haar niet het type dat sneertjes geeft, maar zo goed ken ik haar ook weer niet. Maar ze zei dat zij het allemaal niet voor de likes en de social media-aandacht doet."

"Ze wil gewoon schaatsen. En er zijn natuurlijk wel wat meiden in het schaatsen die wel erg aanwezig zijn op social media. Ik vroeg me af of dat een sneertje was?” Van As: “Ik weet het niet.”

'Alsof ze naar een gala gaan'

Van As blijkt zich met heel iets anders beziggehouden te hebben: “Ik blijf me toch verbazen over de hoeveelheid make-up die die meiden op hebben tijdens de wedstrijden. Gewoon foundation, ogen, lippenstift."

Al die make-up, dat blijkt praktische nadelen te hebben: "Je kan niet even zo een snottebelletje wegvegen, dan zit die lippenstift op je wang. Dat hele pak bruin. Helemaal in de steigers, haar in de krul alsof ze naar een gala gaan. Ze zien er allemaal prachtig uit hè, verder geen commentaar daarop.”

Hoog valt haar vriendin bij: “Het zijn allemaal knappe meiden.” Van As: “Maar gewoon het feit dat ze zo vol in de maquillage zitten, dat vind ik gewoon geestig om te zien. Hoog: “Dat zijn wij niet gewend vanuit het hockey. Voor de training deden we niks en voor de wedstrijd deden wij een mascara’tje op en dat was het wel zo’n beetje.”

Tutorial

Van As: “En als we een puistje hadden dan camoufleerden we die. En na de wedstrijd dacht ik: ow, had ik die gecamoufleerd?” Hoog: “Ja, dat ook, dat het zo lang blijft zitten. We kunnen wel wat leren daarvan, we willen een tutorial!”

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de week door. In deze aflevering natuurlijk veel aandacht voor de NK afstanden, met hoofdrollen voor onder meer Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Jorrit Bergsma. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.