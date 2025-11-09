Ex-topschaatsster Yvonne van Gennip brak al op 16-jarige leeftijd door in de sportwereld. Haar lichaam was toen volop aan het veranderen en dat zorgde voor onzekerheid bij de drievoudig olympisch kampioene. "Je staat er toch als een soort condoom."

Van Gennip gaat in gesprek met Marianne Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Daar vertelt ze hoe ze werkte aan haar houding op het ijs, samen met fysiotherapeut Ted Troost. Hij hielp haar om mentaal sterker te worden.

Bij hun eerste ontmoeting kwam de 61-jarige meteen tot een nieuw inzicht. "Ik kom daar en hij zei: 'Kleed je maar uit en ga maar liggen.'" Dat deed Van Gennip dus ook en Troost kneep haar hard in haar been. Ze leerde zo hoe ze met pijn om moest gaan.

"Ik moest met mijn gevoel naar die plek toe gaan en leerde om niet te verkrampen, maar juist te ontspannen." Daardoor ging de pijn langzaam weg. "Dat kon ik ook met schaatsen gebruiken. Ik moest gewoon mijn slagen afmaken en contact houden met het ijs."

Onzeker over uiterlijk

Ze leerde nog een wijze les van Troost, die te maken had met haar eigen onzekerheid. "Hij zei: 'Je gaat als een dood vogeltje het ijs op.' En dat was ook zo. In mijn puberteit was ik vrij mollig. Ik schaamde me een beetje voor mijn figuur", legt Van Gennip uit. "Dus vlak voor de start deed ik pas op het laatste moment mijn trainingspak uit. Dan snel naar de start, met mijn hoofd naar beneden als een soort struisvogel. Snel schaatsen en dan na de finish snel mijn pak weer aan."

Van Gennip was toen rond de 16 of 17 jaar oud. "Je de puberteit hè. Dan wordt je je bewust van je lichaam. En je staat er toch als een soort condoom", grapt ze. Timmer snapt wat ze bedoelt. "Ja het pak is heel strak en je ziet heel veel."

Troost hielp haar die onzekerheid om te zetten in positiviteit. "Ted zei: 'Kijk dat publiek nou eens aan. Die mensen komen voor jou. Je moet die energie van hen meenemen.' Dat probeerde ik dus ook en ik keek met een hele andere blik naar het publiek." Ze was niet meer bang om door hen beoordeeld te worden, maar haalde juist kracht uit de steun van Nederlandse supporters.

