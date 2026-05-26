Johan de Wit heeft een nieuwe baan gevonden als coach. De Nederlandse succestrainer van onder anderen Miho Takagi gaat aan de slag bij Team Novus. Hij moet toewerken naar de Olympische Winterspelen van 2030, die mogelijk in Thialf worden verreden.

De Wit was de afgelopen jaren coach van de ploeg met onder anderen de Japanse Miho Takagi en de Chinees Ning Zhongyan. Met Ning veroverde hij op de Spelen van Milaan goud op de 1500 meter en twee keer brons. Takagi pakte in Milaan vier keer brons en beëindigde op het WK allround in Heerenveen in maart haar schaatscarrière.

Lof voor aanpak Johan de Wit

Voormalig schaatser Mark Tuitert was tijdens de Winterspelen lovend over een mogelijke terugkeer van De Wit naar Nederland. "Ik weet wel dat het NOC*NSF Johan de Wit heel graag hier in Nederland wil houden. Als je kijkt naar de gouden medailles. Dat zijn allemaal medailles die hij van Nederland afsnoept. Hij heeft echt de kennis en er is hier in Nederland echt wel weer plek voor hem", sprak hij destijds.

De Wit werd eerder gelinkt aan een overstap naar Team Reggeborgh. Na de Spelen in Milaan zei de succescoach al terug te willen keren naar Nederland voor zijn vrouw en kinderen. "Ik vind het heel gaaf om op zaterdag bij hen langs het voetbalveld te staan. En ook voor mijn vrouw wordt het tijd dat ik vaker thuis ben", zei hij tegenover NU.nl.

Veel nieuwe gezichten bij Team Novus

De Wit zal bij Team Novus Daniel Greig en Thomas Geerdinck bijstaan. Er is het nodige veranderd bij de ploeg die vol zit met internationale rijders. Zo vertrok Naomi Verkerk naar Team Albert Heijn Zaanlander en maakte Serge Yoro de overstap naar Team X2O. Dione Voskamp besloot haar schaatsen op te bergen. Team Novus meldt dat er naast De Wit ook zo'n tien nieuwe schaatsers bij de ploeg beginnen.

