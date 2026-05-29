Topschaatsster Jutta Leerdam verblijft al een tijdje bij haar verloofde Jake Paul in Puerto Rico. Daar heeft ze onlangs ook gezelschap gekregen van haar zusje Beaudine. Samen genieten ze van de luxe op het eiland.

Een langeafstandsrelatie is niet altijd makkelijk. De 27-jarige Leerdam reist op en neer tussen Nederland en de Verenigde Staten om bij haar verloofde te kunnen zijn. Na het afgelopen schaatsseizoen is ze vooral veel bij Paul te vinden.

Daar heeft ze ook de mogelijkheid om te trainen voor het nieuwe schaatsseizoen, al is het nog maar de vraag of Leerdam dan terugkeert op het ijs. Paul heeft een eigen sportschool op het terrein.

Maar de schaatsster moet in Puerto Rico wel haar familie missen. Gelukkig is ze nu weer herenigd met haar zusje Beaudine. Zij bezoekt de olympisch kampioene in Puerto Rico en was dolblij om haar weer te zien. Samen dansten ze al voor de camera om het moment van weerzien vast te leggen op TikTok.

Peperduur wagenpark

De 19-jarige Beaudine lijkt zich prima te vermaken bij haar zwager thuis. Ze dook ook al op in het luxe wagenpark van Paul. De Amerikaanse bokser heeft meerdere peperdure auto's in bezit en gaf er onlangs ook een cadeau aan Leerdam. Zij kreeg een Mercedes Brabus G-klasse met een waarde van zo'n 500.000 euro.

Beaudine maakte een selfie vanuit de garage van Paul. Dat doet ze niet zozeer om te pronken met de dure auto's, maar omdat de kleuren nou eenmaal goed matchen met haar outfit. De Nederlandse draagt een gele top en poseert bij een sportwagen van Paul in dezelfde kleur. Bovendien zijn er gele rozen te zien naast de spiegel.

Schaatscarrière

Leerdam heeft nog geen duidelijkheid gegeven over het vervolg van haar schaatscarrière. Het afgelopen seizoen volgde ze haar eigen route met Team Kafra en maakte ze haar grote droom waar: olympisch goud op de 1000 meter.

