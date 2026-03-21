Nog steeds verblijft olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam met haar familie in de Franse alpen. Sneeuwpret alom voor de specialiste op de 1000 meter, die in een lange video alles ins en outs over de trip deelt met haar fans.

Het samenzijn in het skigebied Courchevel is nu al onvergetelijk. De oudste zus van Jutta Leerdam, Merel Leerdam, werd namelijk ten huwelijk gevraagd door haar vriend Barry Enthoven. Hij ging op één knie op een van de besneeuwde toppen en ondersteund door een prachtig uitzicht vroeg hij zijn geliefde ten huwelijk. Ze zei ja.

Mijn brother in law

Inmiddels heeft Jutta Leerdam hem al geaccepteerd als 'brother in law', zo blijkt uit een video die ze zaterdag plaatste op TikTok. Hij kijkt tijdens het filmen naar haar door een raampje van hun huisje, waarna Leerdam naar Enthoven verwijst als schoonbroer.

Het bijschrift bij het twee minuten durende filmpje is 'FaceTime with me haha', want Leerdam toont zoveel van haar dagelijks leven in het skigebied, dat het net lijkt alsof de kijker even mag videobellen met haar. Ook benadrukt ze wederom dat ze liefst twaalf jaar niet kon skiën. Ze wilde tijdens haar missie om olympisch kampioene te worden geen risico's nemen op de lange latten. "Ik moest altijd opletten, ik moch geen blessures oplopen", legt ze uit. "Ik zal niet liegen, ik dacht dat het eenvoudiger zou zijn dan hoe het is. Ik ben het een beetje verleerd."

Schrikken door schoonbroer

Op dat moment in haar monoloog doet Enthoven het gordijn van zijn raampje open. "Barry. Oh mijn God! Dat is mijn schoonbroer", roept Leerdam uit. "Hij laat me schrikken!" Ook krijgt Leerdam een waarschuwing omtrent een ijspegel die op het dakje boven haar vervaarlijk uitsteekt. "Oeps, kijk maar uit", zegt Leerdam. "Ik wil niet sterven door dat ding."

Tot slot krijgt ze nog wat complimenten van haar zusje Beaudine voor haar outfit, laat ze zien hoeveel sneeuw er ligt en deelt ze haar voornemen om zo te gaan skiën. "Ik ben zo blij om hier te zijn met mijn familie", zijn haar laatste woorden.