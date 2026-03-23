Het schaatspak dat Jutta Leerdam droeg tijdens haar gouden race op de Olympische Spelen werd onlangs geveild voor bijna 200.000 euro. Inmiddels blijkt dat het pak helemaal niet door haar is gedragen op dat toernooi. NOC*NSF spreekt van een misverstand. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren ex-tophockeysters én schaatsliefhebsters Ellen Hoog en Naomi van As vol verbazing.

Het is weer maandag, dus Hoog en Van As bespreken de afgelopen sportweek. Van As legt daarbij een stelling voor: “Aan het schaatspak van Leerdam zit een vreemd luchtje.”

“Ja, niet dus. Oneens”, antwoordt Hoog lachend. “Het is best een bizarre situatie. Het schaatspak van Leerdam werd natuurlijk geveild voor maar liefst 195.000 euro. Er gingen al geruchten dat Jake Paul, haar verloofde, de hoogste bieder zou zijn geweest.”

Niet gedragen

Hoog schetst vervolgens wat er precies misging. “Het ging dus om een gedragen schaatspak van de Winterspelen tijdens haar winnende race.” Van As haakt daarop in: “Met dus een luchtje.” Hoog vervolgt: “Nu blijkt dus dat het niet het gedragen schaatspak is geweest.” Kleding die daadwerkelijke door sporters is gedragen, levert doorgaans veel meer geld op dat kleding waarvoor dat niet geldt.

Hoog vraagt zich hardop af hoe het mis is kunnen gaan. “Hoe kan het dan dat dit zo gecommuniceerd is? Want Leerdam wist dat het niet het gedragen pak was. Die hangt waarschijnlijk gewoon bij haar in haar kast. En hoe kan het zijn dat dit nu in één keer uitkomt?”

Opvallend detail

Een ander opvallend punt volgens Hoog: “Het geveilde bedrag blijft gewoon staan. Er is een soort overeenkomst gekomen. Of die bieder nu wel of niet het gedragen schaatspak heeft, is niet bekend.”

Van As kijkt er op haar eigen manier naar. “Ik zou graag een foto willen zien van diegene met dat pak aan. Ga erin schaatsen. Nu ligt er nog ijs. Show yourself. Wie ben je?”

'Heel vreemd'

Hoog vat het gevoel samen: “Wat een raar verhaal. Toch niet het gedragen schaatspak, maar je betaalt wel nog dat bedrag. Dat is raar.” Van As snapt niet hoe dit verhaal in de openbaarheid kwam. “Hoe komt dat verhaal naar buiten? Wie is erachter gekomen dat dit niet het schaatspak is? En dan breng je dat dus naar buiten? Huh? Raar toch? Heel vreemd.”

Het grootste deel van de opbrengst gaat naar IJsvereniging Pijnacker, de jeugdclub van Leerdam. In een verklaring laten betrokken partijen weten dat de hoogste bieder op de hoogte is gebracht van de situatie en ervoor heeft gekozen het pak te behouden, ondanks de aangepaste status. Om te voorkomen dat de jeugd de dupe wordt van het misverstand, is besloten het volledige bedrag aan te houden.

In deze aflevering gaat het onder meer over de WK atletiek, het nieuwe WK-shirts van Oranje en valpartijen tijdens de Milaan-Sanremo.