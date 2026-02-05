Topschaatsster Jutta Leerdam deelde woensdag dat TeamNL speciaal voor haar eigen pinnetjes heeft gemaakt met haar hond Thor erop. Een dag later is er al een flinke run in het olympisch dorp op die speciale verrassing. "Op dit moment de meest gewilde pin hier."

In het olympisch dorp worden tussen sporters onderling massaal pinnetjes, oftewel speldjes met de naam van een land en de bijbehorende vlag, uitgewisseld. Leerdam werd woensdag verrassend door TeamNL met een zak gepersonaliseerde pinnetjes met haar golden retriever Thor erop. "Ze kunnen me niet blijer maken, het is gestoord", zei ze toen over de verrassing in een Tik Tok-video die ze deelde.

'We hebben een probleem'

Een dag later heeft Leerdam al een heel aantal van haar eigen pinnetjes weggeven, zo deelt ze in een updatevideo die ze ook weer deelt via Tik Tok. Daarin legt ze uit dat haar verrassing enorm gewild is in het olympisch dorp. "Jongens, we hebben een klein probleem", zo begint ze. "Thor is enorm gewild. Ik denk dat hij op dit moment de meest gewilde pin is hier. Dit komt omdat hij een limited edition is."

Zo heeft Leerdam al meer dan tien pinnetjes weggegeven. "Ik had er dertig, maar ik denk dat ik er nu ongeveer twintig over heb. Ik heb ze weggeven aan onder meer mijn coach en fysio."

'Niet te veel mensen teleurstellen'

De verloofde van Jake Paul is helemaal in haar nopjes, doordat haar hond zo populair is in Milaan. "Thor is legende van de Olympische Spelen op dit moment, zo schattig. Ik probeer niet te veel mensen teleur te stellen, maar alsnog moet ik veel mensen teleurstellen. Aan het einde van de Spelen ga ik de pinnetjes weggeven aan mensen die ik leuk vind."

@juttaleerdam I will give/ trade the ones I have left after my races 🤍 ♬ origineel geluid - Jutta Leerdam

Leerdam op de Spelen

Leerdam komt de komende weken tweemaal in actie in Milaan: op de 500 meter en op de 1000 meter. Maandag 9 februari komt de Westlandse in actie op de kilometer en op zondag 15 februari op de kortste afstand.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.