Topschaatsster Jutta Leerdam is een grote inspiratiebron voor de jeugd. De verloofde van Jake Paul wakkert zelfs een schaatsprimeur aan op de Olympische Spelen.

Leerdam is onwijs populair bij de jeugd. Zo heeft de 27-jarige topschaatsster ruim vijf miljoen volgers op Instagram en ook al miljoenen op TikTok. Leerdam laat al haar volgers al volop meegenieten van haar voorbereidingen op de Winterspelen. Zo deelde ze dat ze doormiddel van een privéjet afreisde naar Milaan en gaf ze een uitgebreide rondleiding van het olympisch dorp.

Watchparty met bekende influencers

Leerdam gaat tijdens de Spelen haar populariteit zelfs naar een nog hoger level brengen. Zo gaat ze samen met haar sponsor Odido zorgen voor een primeur in de schaatswereld. Haar 1000 meter, die komende maandag 9 februari al wordt verreden, staat namelijk centraal in een watchparty met bekende influencers.

Odido gaat namelijk een speciale livestream uitzenden. Hierin gaan Matthy en Russo, beiden bekend van het populaire YouTube-kanaal Bankzitters, live reageren op de 1000 meter van Leerdam. Ook vrienden en familie van de schaatsster zijn aanwezig bij de zogeheten watchparty, net als prominenten uit de schaatswereld.

Schaatsprimeur

Dit fenomeen is enorm populair onder de jeugd en het wordt de eerste keer dat dit wordt toegepast op een schaatswedstrijd. " Het draait niet om commentaar of analyse, maar om de beleving: spanning, emotie en het samen delen van het moment", laat Odido weten in een persbericht.

Leerdam maakt een grote kans om de 1000 meter te winnen. Ze werd immers al tweemaal wereldkampioen op die afstand. Naast de kilometer komt ze ook in actie op de 500 meter, deze wordt verreden op zondag 15 februari.

