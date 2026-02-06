Jutta Leerdam staat in de schijnwerpers op de Olympische Winterspelen. Dat doet de schaatsgrootheid vanwege haar prestaties én vanwege haar uiterlijk en levensstijl. Dat laatste onderdeel is niet voor iedereen even makkelijk te accepteren, zo weten ze nu ook in Duitsland en Engeland.

'Knap, een beroemde vriend en sportief succesvol!' Zo wordt Leerdam omschreven door het Duitse medium Bild. Het bericht heeft echter ook een kritische noot. De kop luidt: 'Harde kritiek op olympische koningin Leerdam'. In het stuk wordt haar reis naar de Winterspelen in Milaan besproken.

In plaats van met de auto naar Milaan te reizen, of met een lijnvlucht, koos Leerdam ervoor om een privéjet te gebruiken. De Westlandse vloog vanuit Salzburg, waar ze werd opgepikt door haar zussen Merel en Beaudine en broer Kjeld. Dat werd besproken in Vandaag Inside, waar Bild en ook de Engelse tabloid The Sun weer op aanslaan.

"Ze heeft een publieke relatie met influencer en bokser Jake Paul (29)", schrijft Bild. "Haar vijf miljoen Instagram-volgers zijn daar altijd bij. De zilveren medaillewinnares op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen in Peking en de zevenvoudig wereldkampioene valt daardoor niet bij alle journalisten goed."

Ongeloof om actie Leerdam

Bild weet te vertellen dat VI-boegbeeld Johan Derksen een verleden bij de Duitse voetbalclub SV Meppen heeft. Ook worden zijn woorden aangehaald. "Ze moet dit zelf niet willen, ze leeft nu als een miljonairsleven met privéjets en zo", vertelde Derksen in de uitzending. "Haar gedrag vind ik ook stuitend werkelijk, als een soort prima donna. Maar zij is niets meer dan die andere schaatsers die ook gewoon met een lijnvlucht gaan. Ik vind dat heel bezopen. Ik had dit als coach niet gepikt."

Ook de quotes van Valentijn Driessen, die te gast was, worden uitgelicht. "Je ziet bijna alleen maar Jutta, met al die borden langs de snelweg. Je gaat bijna denken dat zij de enige afgevaardigde is namens Nederland", sprak hij, waarna hij toegaf: "Ze zorgt er wel voor dat het schaatsen internationaal meer op de kaart komt." Dat blijkt ook weer uit het artikel in Bild.

Ploeggenoten Leerdam

De Duitsers blijken ook aardig op de hoogte van de sportieve verrichtingen van Leerdam. Ze weten te melden dat ze als enige van haar ploeg (Team KaFra) naar de Olympische Spelen gaat. Oud-wereldkampioen Kai Verbij en de Canadees Ted Dalrymple plaatsten zich niet.

Johan Lerksen

Ook The Sun besteed aandacht aan de kritiek in VI. De Engelsen beschrijven Leerdam als 'uitzonderlijk succesvol', en Derksen als 'de Nederlandse ex-voetballer en nu tv-commentator Johan Lerksen'. Qua bekendheid doet de 77-jarige in ieder geval flink onder voor Leerdam. Volgens de tabloid reageerde Lerksen 'woedend' toen hij de beelden van de genietende topschaatsster zag.

Ook grote andere Engelse media hebben vergelijkbare stukken met de opmerkingen van Derksen. Maar de prestaties van Leerdam worden zeker niet vergeten. Zo schrijft Daily Mail: "Leerdam kwam extra in de schijnwerpers te staan ​​dankzij haar romance met de bekende YouTuber en bokser Jake Paul, maar de blonde schoonheid heeft ook op eigen kracht naam gemaakt. Ze is een zeer succesvolle schaatsster die WK's heeft gewonnen en een zilveren olympische medaille behaalde op de Spelen van 2022."

