Deze verliefde stelletjes gingen schaatskoppel Angel Daleman en Beau Snellink voor

Schaatssensatie Angel Daleman maakte bij de WK afstanden haar relatie met Beau Snellink bekend. De koude ijsbaan blijkt een uitstekende plek voor hartverwarmende liefde. Vele schaatskoppels, al dan niet meer samen, gingen de 'ploeggenoten' van Team Essent namelijk al voor.

Daleman (18) en Snellink (23) werden innig gespot bij het toernooi in Hamar, waar ze allebei in de prijzen vielen. Zij werd wereldkampioene op de teamsprint, terwijl Snellink zilver won op de 5000 meter en brons op de ploegenachtervolging. Hun relatie is sinds kort officieel, zei Daleman tegenover Sportnieuws.nl. Ze vond het fijn om dat zo aan het eind van het seizoen te kunnen vertellen. "Zeker, hartstikke leuk."

Een collega begrijpt het topsportleven natuurlijk als geen ander. Wellicht is dat de reden voor vele relaties in de sport. Al werkt het niet altijd. Dit zijn de bekendste (ex-)schaatskoppels.

Suzanne Schulting en Joep Wennemars

Precies een maand voor valentijnsdag maakten Schulting en Wennemars hun relatie Instagram-officieel. Schulting beëindigde aan het einde van 2024 haar relatie met Sam van Royen. Zij was ruim 2,5 jaar samen met de verslaggever van Ziggo Sport.

Volgens de schaatsster werd haar topsportmentaliteit een probleem in hun relatie. "Ik denk dat dat de reden is geweest waarom het op een gegeven moment niet meer werkte tussen ons", zei ze eerder over de breuk tegen NRC.

Joy Beune en Kjeld Nuis

Topschaatsers Joy Beune (25) en Kjeld Nuis (35) zijn sinds 2019 samen. Nuis had toen net een lange relatie met Jill de Robles. Met haar heeft de Reggeborgh-schaatser ook een kind. De liefde met de Nederlands kampioene allround is voor altijd. Nuis vereeuwigde het zelfs met een tattoeage van het gezicht van zijn vriendin op zijn onderarm.

Jutta Leerdam en Koen Verweij

Voor Jutta Leerdam (26) en oud-schaatser Koen Verweij (34) hield de relatie geen stand. Zij gingen in 2023 na vijf jaar uit elkaar. De olympisch kampioen richtte samen met Leerdam een eigen ploeg op in 2020. Twee jaar later stopte hij met schaatsen. Jutta behoort nog steeds tot de wereldtop en werd afgelopen weekend Europees kampioene sprint. Ze rijdt ook nu individueel. Inmiddels heeft ze een nieuwe spraakmakende relatie met Amerikaanse ster Jake Paul.

Marrit Fledderus en Stefan Westenbroek

Marrit Fledderus (23) en Stefan Westenbroek (22) zijn ook een setje. Net als Schulting en Wennemars komen zij ook uit voor hetzelfde team. Beiden schaatsen bij Reggeborgh. De twee maakten in 2023 hun relatie bekend.

Anni Friesinger en Ids Postma

Anni Friesinger was in de jaren '00 zo nu en dan onverslaanbaar. De Duitse topschaatsster vond de liefde in Nederland. In 2009 trouwde ze met Ids Postma. Ook hij heeft prachtige prijzen gewonnen in het schaatsen. De Nederlander won in 1998 olympisch goud op de 1000 meter. Het koppel, dat elkaar in 1993 leerde kennen, is dus al zestien jaar samen en kreeg twee kinderen. De twee hebben overigens een langeafstandsrelatie, want Postma woont op een boerderij in Friesland en Friesinger werkt in het Oostenrijkse Salzburg.

Ids Postma en Anni Friesinger in 2006 © Getty Images

Marianne Timmer en Peter Mueller

Een relatie tussen een schaatsster en haar coach. Het lijkt iets onwerkelijks, maar Marianne Timmer was van 2001 tot 2003 getrouwd met Peter Mueller. De Amerikaan hielp de olympisch kampioene aan twee gouden plakken tijdens de Spelen van 1998 in Nagano. Ook na die succesvolle periode werkten de twee samen. Bij het toenmalige SpaarSelect stonden beiden onder contract, maar de opvallende verbintenis van Timmer bevatte een 'liefdesclausule'. Die bleek uiteindelijk niet nodig omdat Mueller in 2002 werd weggestuurd.

Marianne Timmer en Peter Mueller een paar maanden na hun huwelijk in 2001 © Pro Shots

Ireen Wüst en Letitia de Jong

De succesvolste Nederlandse olympiër ooit kreeg in 2017 een relatie met haar collega Letitia de Jong. Zo imposant als de prijzenkast van Wüst is de erelijst van De Jong niet, maar ook zij boekte de nodige successen. Zo werd ze twee keer Nederlands kampioene sprint. In 2019 vroeg Wüst haar vriendin ten huwelijk op Curaçao. Het trouwen deden ze een aantal jaren later in het geheim.

Ireen Wüst en Letitia de Jong zijn inmiddels getrouwd, maar schaatsten daarvoor nog geregeld samen © Getty Images

Mark Tuitert en Helen van Goozen

Mark Tuitert kennen we natuurlijk als schaatsanalist en als de man die in 2010 olympisch goud won op de 1500 meter. Een jaar voor zijn gouden race trouwde hij met Helen van Goozen. Samen hebben ze een dochter en zoon. Van Goozen werd in 1999 wereldkampioene junioren, maar brak nooit écht door. In 2010 stopte ze met schaatsen.

Jorrit Bergsma en Heather Richardson

Jorrit Bersgma stuntte in 2014 met olympisch goud en zijn partner Heather Richardson was er destijds in Rusland ook bij. De Nederlandse specialist op de lange afstanden trouwde een jaar later met de Amerikaanse schaatsster. Samen hebben ze twee kinderen. Richardson is inmiddels gestopt, Bergsma rijdt nog altijd zijn rondjes voor Team AH Zaanlander.

Marcel Bosker en Melissa Wijfje

In het huidige Nederlandse schaatspeloton is er nog een gelukkig koppel: Marcel Bosker en Melissa Wijfje zijn al jaren samen en gaan zelfs trouwen. Op de Kaaimaneilanden deelde Wijfje eind 2023 een foto van haar verlovingsring. De trouwerij staat gepland voor 2025, na het schaatsseizoen.

Andere gelukkige schaatskoppels

En zo zijn er nog een flink aantal voormalig schaatskoppels te noteren. Oud-schaatsers Martin Hersman en Colette Zee zijn nog altijd samen. Hun dochter Pien Hersman is een van de nieuwe Nederlandse talenten bij de vrouwen. Ook Marrit Leenstra vond haar geluk op het ijs. Ze is getrouwd met Matteo Anesi, een Italiaan die in 2006 goud won op de Olympische Spelen. Zij hebben samen een dochtertje. Wesly Dijs en de Noorse Martine Ripsrud kondigden in oktober de komst van hun eerste kindje aan. Die zal ik april worden geboren. Ook in het buitenland zijn er succesverhalen in de schaatsliefde. Hege Bokko en Havard Lorentzen zijn nog altijd dolgelukkig met elkaar.

Niet alle liefdes zijn voor eeuwig

Andere schaatskoppels uit het verleden zijn Jorien Voorhuis en Gianne Romme, Bart Veldkamp en Annamarie Thomas, Simon Kuipers en Christine Nesbitt, Barbara de Loor en Sicco Janmaat. Zij zijn allen echter niet meer samen.