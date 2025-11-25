Het ging afgelopen vrijdag hard op het ijs van Calgary. Vooral de mannen die de vijf kilometer schaatsten, hadden er flink de vaart in. Maar liefst vier van hem doken onder het baanrecord van Sven Kramer. Zijn vriendin Naomi van As vertelt over de reactie van het schaatsicoon.

“Jouw manlief is zijn baanrecord kwijt, in Calgary", begint voormalig tophockeyster Ellen Hoog tegen haar oud-ploeggenote Van As. "Achttien jaar heeft hij hem gehad. Nou, dat is best wel een prestatie. Maar op de vijf kilometer reden vier schaatsers sneller dan het baanrecord van Sven Kramer. Het staat nu op de naam van de Amerikaan Casey Dawson, die reed 6.01,84. Bizar dat dat in één weekend gebeurt.”

“Niet normaal”, vindt ook Van As. De twee tweevoudig olympisch kampioenen zijn het erover eens dat records verbroken dienen te worden en dat dat hoort bij de evolutie van de sport. Hoog: “Het is al megaknap dat hij dat record achttien jaar heeft gehad.”

Kramer leek zelf niet al te zeer onder de indruk van het verliezen van zijn record: “Hij zei: ‘Dat heeft lang genoeg geduurd, het werd tijd’”, aldus Van As. “Het geeft misschien ook wel aan hoe ver hij zijn tijd toen vooruit was. Dat hij al zo snel was en het achttien duurt voordat iemand het aan kan scherpen.”

Vier appjes

Vorige week knalde Femke Kok het wereldrecord van Sang-Hwa Lee op de 500 meter uit de boeken. “Ze kreeg van alle kanten felicitaties”, weet Hoog. “Ook van Sang-Hwa Lee, dat is wel leuk natuurlijk."

"Heeft Sven dat ook gedaan bij Casey Dawson?”, wil Hoog graag weten. Van As: “Ik zou het niet weten.” Hoog lachend: “Dat had hij vier appjes moeten sturen dit weekend.” Van As ook lachend: “Dan had hij heel snel moeten zijn."

Hoog stelt zich de gang van zaken voor: "‘Gefeliciteerd!’ Ownee… ‘Sven Kramer heeft dit bericht verwijderd'.” Van As: “Haha, dat ze dat zien en denken: wat zou hij gestuurd hebben, zou het een felicitatie zijn geweest?’”

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. In de aflevering van deze week gaat het uitgebreid over de World Cup in Calgary en de Nederlandse successen daar. Ook Max Verstappen komt voorbij én er volgt een opmerkelijke anekdote over 'het strakke' badpak waar de twee olympisch kampioen in worden. Beluister hieronder of via je favoriete podcastapp.

Reageer en praat mee!