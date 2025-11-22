Het baanrecord van Sven Kramer op de 5000 meter in de Olympic Oval (6.03,32) is op spectaculaire wijze gebroken. Het record werd vrijdag bij de World Cup in Calgary maar liefst drie keer aangescherpt: eerst door Ted-Jan Bloemen, daarna door Sander Eitrem en uiteindelijk door de Amerikaan Casey Dawson, die 6.01,84 noteerde. Ook wereldrecordhouder Timothy Loubineaud zat onder Kramers tijd. De Nederlanders Chris Huizinga (vijfde) en Jorrit Bergsma (twaalfde) kwamen tekort voor een podiumplek.

Jorrit Bergsma kwam als eerste Nederlander in actie tegen de Nederlands-Canadese Ted-Jan Bloemen. Laatstgenoemde maakte enorme indruk met een sensationele race en vestigde een baanrecord van 6.02,26. Bergsma bleef daar ver achter en eindigde in 6.10,11. Bloemen kon na zijn uitstekende prestatie rekenen op een staande ovatie vanuit de ijshal.

Persoonlijk record voor Huizinga

Direct na Bergsma en Bloemen kwam Huizinga in actie. De schaatser van Team Essent nam het op tegen Metoděj Jílek. Hij reed - vooral in het slotstuk - een sterke rit en was met 6.05,16 sneller dan het Tsjechische talent Jílek.

Huizinga vestigde met die tijd een persoonlijk record en stond virtueel op het podium (tweede). De kanonnen, onder wie Timothy Loubineaud, moesten toen nog in actie komen. De Fransman verraste vorige week iedereen met een wereldrecord in Salt Lake City. Huizinga werd uiteindelijk dan ook vijfde.

Weer baanrecord gebroken

Bij de World Cup was het niet Loubineaud, maar zijn directe tegenstander Sander Eitrem die indruk maakte. Hij brak met een tijd van 6.01,86 het baanrecord dat Bloemen eerder die avond had gevestigd. Het baanrecord in Olympic Oval - de schaatsbaan in Calgary - stond al sinds 2007 op naam van schaatslegende Kramer. Hij noteerde toen 6.03,32.

Nóg een keer nieuw baanrecord

In de slotrit maakte Dawson het spektakel compleet door voor de derde keer op dezelfde avond het baanrecord te breken. De Amerikaan was al zijn voorgangers te snel af met een tijd van 6.01,84.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?