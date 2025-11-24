Het klinkt al langere tijd in de schaatswereld: moeten absolute toppers als Joy Beune, Femke Kok of Jenning de Boo niet gewoon vooraf een olympisch ticket krijgen in plaats van dat ze zich moeten plaatsen via het allesbeslissende OKT? Ook in de Sportnieuws.nl-podcast van Ellen Hoog en Naomi van As laait die discussie opnieuw op.

In de nieuwste aflevering gaat het over de grootse vorm van Femke Kok, die sinds februari 2024 ongeslagen is op de 500 meter, en over Joy Beune, die op drie afstanden vrijwel altijd het podium haalt. “Moeten zij geen aanwijsplek krijgen?”, vraagt Hoog zich af.

Regel aanpassen?

“Nou, nee”, reageert Van As resoluut. “Want dan hadden die regels al ruim van tevoren moeten worden veranderd.” Hoog laat het er niet bij zitten: “Maar hadden ze die regels dan niet moeten veranderen?”

Van As zocht het uit via haar partner en voormalig topschaatser Sven Kramer. “Hij vond van niet. Ik vroeg waarom, en hij zei: je moet gewoon één wedstrijd heel goed zijn. En ja… dat geldt voor iedereen. Maar je wil eigenlijk zekerheid. Die heb je nooit, ook niet op de Spelen. Maar je wéét wel dat deze twee meiden voor een podiumplek rijden als ze naar de Spelen gaan.” Hoog is het daarmee eens: “Hoogstwaarschijnlijk zijn zij goed voor een aantal olympische medailles.”

Van As vervolgt: “Nu kunnen ze de regels natuurlijk niet meer veranderen, maar misschien in de toekomst wel. Dat als je vroeg in het seizoen al top bent en wedstrijden wint, je een aanwijsplek kunt verdienen.”

Hoog vat het samen: “Dat er dus een systeem komt waarbij je het OKT wél moet rijden, maar als het niet lukt, de schaatsbond iets achter de hand heeft. Dat er aanwijsplekken kunnen worden uitgedeeld.” Van As: “Die zijn er sowieso. Als je ziek bent of geblesseerd raakt, kijken ze of je een aanwijsplek krijgt. Dan heb je niet gereden, maar kun je alsnog worden aangewezen.”

Toch zit daar ook een haakje aan, denkt Hoog. “Het is natuurlijk lastig, want je kan je heel makkelijk ziek melden. Dan hoef je niet te rijden.” Van As: “Dat zal ook wel eens gebeurd zijn.”

'Kotszenuwen'

Het duo ziet ook voordelen aan het moeten rijden van het OKT. Hoog: “Je kunt het zien als een testmoment richting de Spelen. Er zijn dit jaar twee piekmomenten: het OKT en de Olympische Spelen. Ben je op het OKT niet fit of niet in vorm, dan is er iets misgegaan in de voorbereiding.”

Van As sluit zich daarbij aan: “Het is óók een meetmoment: hoe presteer je onder druk? Die druk op de Spelen is intens. Eigenlijk vergelijkbaar met het OKT. Als sporter moet je weten hoe je daarmee omgaat.”

Hoog vertelt: “Als je dat nooit oefent en je staat ineens op de Olympische Spelen, dan komt het wel héél hard binnen. Je kunt het niet vergelijken met een World Cup. Daar is spanning, maar niet zó intens als bij het OKT.” Van As besluit: “Dat zijn echt kotszenuwen tijdens het OKT. Ik snap wel dat sporters zeggen dat ze het niet leuk vinden.”

