Femke Kok is niet de enige die afgelopen weekend voor verbazing zorgde op de schaatsbaan. Ook de zesjarige Kae Kramer bezorgde toeschouwers open monden. De dochter van schaatsicoon Sven Kramer en ex-tophockeyster Naomi van As stal de show met een opmerkelijk optreden.

"Ik zag een groot talent op de baan: Kae Kramer", stelt Ellen Hoog in de podcast die ze voor Sportnieuws.nl elke week maakt met oud-ploeggenote Van As. "Die zag ik even schaatsen, zeg. Niet normaal.”

Bizar

Van As reageert lachend en vertelt hoe het eraan toeging op de schaatsbaan: “Ik moet eerlijk zeggen, ze rijdt nu op klapschaatsen. Ik kan dat niet. Ik kwam binnen met Dex (haar zoontje, red.) en mijn schoonmoeder en zij waren er al. En ik denk: hè?"

"Ik zeg: ‘Is ze nu gewoon weggeschaatst op die klappers?’ Ik vind het echt niet normaal. Ze vond ze niet heel lekker zitten, want je zit er met je blote voeten in. Maar ze ging wel gewoon.” Hoog reageert vol ontzag: “Bizar.” Van As: “Dat was wel heel leuk om te zien, ik had het niet verwacht.”

Van As won zelf met de Nederlandse hockeyploeg twee keer goud en een keer zilver. Haar vriend Kramer pakte in totaal negen olympische medailles, waarvan vier gouden. Met de sportgenen van de kleine Kae lijkt het dus wel goed te zitten.

'Helemaal trots'

Hoog kan zich wel iets voorstellen bij de reactie van Kae's vader: “Sven natuurlijk ook helemaal trots?” Van As: “Sven natuurlijk ook helemaal trots, het was leuk." Betekent dit een toekomst in de topsport? "Over een paar jaar misschien…", oppert Van As grappend. Hoog lachend: “Milaan komt nog te vroeg?” Van As: “We hebben er nog even een pittige discussie over gehad thuis, maar dat komt net wat te vroeg.” Hoog: “Eerst nog even groep vier afmaken.”

In februari van volgend jaar worden de Olympische Winterspelen in Italië gehouden. Kramer hoopt daar als commercieel directeur van Team Essent uiteraard veel van zijn schaatsers in actie te zien.

