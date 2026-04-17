Voor de 22-jarige langebaanschaatser Kay Vos was het een geslaagd seizoen. De in Puttershoek geboren sprinter pakte zijn eerste nationale medaille en blijft dus stappen zetten richting de top. Op vakantie proberde hij zich te vermaken met een andere sport. Maar dat viel tegen.

Vos werd bij de NK sprint van dit jaar derde. Bij twee van de vier ritten eindigde hij eveneens op het podium, namelijk bij de 500 en 1000 meter op de slotdag. Aan het begin van het afgelopen olympische seizoen deed hij het ook beter dan ooit bij de NK afstanden door tweemaal in de top 10 te eindigen.

'Niet zo geweldig'

Op Instagram heeft Vos enkele foto's geplaatst van zijn vakantie in Noorwegen. Het land zelf, het landschap en andere Noorse zaken bevielen hem prima. Maar één ding ging minder goed. Hij schrijft: "Noorwegen was geweldig. Langlaufen was wat minder geweldig."

Op de eerste foto van de reeks ligt Vos languit in de sneeuw, met zijn skilatten hulpeloos naar de hemel gericht. Op andere foto's toont hij de natuur van het Scandinavische land, bewijst hij ook rechtop te kunnen staan maar eindigt hij door weer neer te ploffen in de sneeuw.

Jenning de Boo

Diverse collega's uit het schaatsen geven een waarderende reactie op de post. Jenning de Boo, de regerend wereldkampioen sprint, noem het 'kwaliteit'. Tim Prins houdt het bij emoticons van prijzende handjes, Jesse Speijers meent: "Jaa dit is leuk hoor."

Switch van team

Vos schaatste de afgelopen jaren voor Team IKO-X2O Badkamers, dat komend seizoen de naam verandert in Team X20 Badkamers. Na de zomer zal hij de kleuren dragen van Team Reggeborgh van Gerard van Velde.

Vos tekende voor twee seizoenen en hoopt flink wat stappen te maken onder leiding van Van Velde. Vos is een specialist op de kortere afstanden en hoopt zeker op de 1000 en 1500 meter nog veel sneller te worden. "Ik ben ervan overtuigd dat als ik met meer middellange afstandsrijders ga rijden, ik daar veel progressie kan maken. Bij Reggeborgh kan ik met toppers als Kjeld Nuis, Tim Prins en Mats Siemons trainen. Daar kijk ik enorm naar uit", zei Vos.