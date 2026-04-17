Ex-topschaatsster Irene Schouten werd in december 2024 moeder van zoon Dirk. Vlak na zijn geboorte werd er een zeldzame genetische mutatie bij hem ontdekt. Nu deelt Schouten goed nieuws over de éénjarige.

De aandoening van Dirk is ontzettend zeldzaam. Er zijn maar elf gevallen op de hele wereld bekend en er is geen behandeling voor. Toch maakt het jongetje stappen vooruit dankzij goede zorgen.

“Hij maakt de laatste tijd echt mooie vooruitgangen", vertelt Schouten in Linda Mini. "Overal waar ik kom, in het ziekenhuis en op de medische opvang waar hij zit, zeggen ze dat hij met stapjes vooruitgaat. Dat is heel mooi om te horen. Daar worden we als gezin heel blij van.”

Speciale medische opvang

Dirk ontwikkelt zich niet zoals gezonde kinderen en de artsen kunnen niet voorspellen hoe zijn ontwikkeling zal zijn. Dat is wisselend bij de andere gevallen. “Maar hij gaat vooruit", zegt de drievoudig olympisch kampioene. "Dirk zit op een speciale medische opvang, waar goed voor hem wordt gezorgd en met hem wordt geoefend.”

Schouten merkt dat haar zoon zich al wat beter kan focussen en minder last heeft van van nystagmus (wiebelogen, red.). Die wiebelogen waren voor de oud-schaatsster het eerste signaal om aan de bel te trekken bij medici. “Dat heeft hij nog steeds, maar het gaat al een stuk beter."

'Een blij jochie'

"Ook fysiek wordt hij sterker en hij kan nu zijn hoofd rechtop houden. We zijn hard aan het oefenen om zijn romp sterker te maken, zodat hij straks kan zitten.” Dirk is in ieder geval een vrolijk kind. “Het is een blij jochie en hij lacht veel.”

Schouten stopte in 2024 met schaatsen. Na de geboorte van Dirk wilde ze de sport weer oppakken. Ze keerde terug in het marathonpeloton en wilde zelfs een eigen ploeg oprichten. Maar door de intensieve zorg die haar zoon nodig heeft, stopte ze met dat project. Inmiddels heeft ze een nieuwe passie gevonden: reformer pilates. De 33-jarige heeft de afgelopen jaren meerdere pilatesstudio's geopend.