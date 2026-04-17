Een van de mooiste schaatsverhalen van het afgelopen seizoen was het olympisch goud op de 1500 meter voor Antoinette Rijpma-de Jong. De onlangs 31 jaar geworden Friese topschaatsster heeft in 10 jaar tijd een ongelooflijk palmares bij elkaar gereden. En ze zet haar roem in voor een heel nobel doel.

In 2025 richtte Rijpma-de Jong een stichting op met als doel om pesten tegen te gaan. De meervoudig Europees allroundkampioene weet uit ervaring hoe ingrijpend het is om gepest te worden. Ze werd als kind gepest en dat had te maken met haar rode haarkleur.

"Ik heb nog altijd last van bewijsdrang en onzekerheid. Nu heb ik dat met topsport kunnen omzetten in kracht", vertelde de schaatsster daar eerder over. Dat gevoel van zelfvertrouwen wil ze andere kinderen die gepest worden ook geven.

Motivatie

Op de website van de stichting legt ze uit hoe ze haar droom wil verwezenlijken. Namelijk zo: "We zetten met de foundation in op bewustwording, initiatieven en motivatie. We willen bijdragen aan een samenleving waarin kinderen zich gezien, gehoord en veilig voelen."

Een van die manieren om dat te doen is door voorlichting te geven, een luisterend oor te bieden en te inspireren.

Nichtje

Op Instagram laat ze meer zien over een van de activiteiten. Ze bezocht namelijk een basisschool in Oldeholtpade, een dorp nabij Wolvega in Friesland. "In november klopten kinderen van OBS De Striepe aan deuren", staat in een post op Instagram van de stichting.

"Voor haar. Voor de Antoinette Foundation. Het idee? Van Mila. Haar nichtje. “Dit moeten wij doen.” Eind maart stond Antoinette voor hun klas. Met goud. Maar vooral met haar verhaal. Ze werd gepest. Jarenlang. En zei niks. Ze praatte met haar paarden. Want die lachen je niet uit. Maar wat écht helpt? Praten met iemand. Schaam jij je ook? Doe het toch", zo luidden de bemoedigende woorden. Bij de foto staat: "Op school bij Mila. Gepest. En niemand wist het."

Energie

Ook haar man Coen Rijpma is betrokken bij de stichting. Hij zei er toen dit over: "Pesten gaan wij niet oplossen, maar wat ons geholpen heeft is sport. Daar kunnen kinderen de energie en kracht vinden om wel zelfverzekerd te worden. Het zou mooi zijn als wij zo ons steentje bij kunnen dragen."

Rijpma-de Jong is nu de schaamte voorbij. Dit is de veelzeggende tijdlijn die ze post op haar site. 2002: Gepest op school, 2007: Passie voor schaatsen, 2023: Wereldkampioen 1.500m, 2026: Olympisch goud op 1.500m.