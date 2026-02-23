Na de Olympische Winterspelen in Milaan gaat bij sommige atleten de focus alweer op de volgende Winterspelen in 2030. Die worden gehouden in de Franse Alpen, maar de Friese schaatstempel Thialf wordt als geschikte locatie voor het schaatsen gezien. In eigen land schaatsen terwijl de spelen elders zijn, wordt echter niet door alle topschaatsers als voordeel gezien.

De Olympische Winterspelen in Milaan zitten er net op, maar er wordt al vooruitgekeken naar die van 2030. Dan trekt het olympische circus naar de Franse Alpen. Een ideale locatie voor de ski- en snowboardonderdelen, maar in dat gebied ligt (nog) geen geschikte schaatshal. Daarom werd er al meermaals gesproken over Thialf als eventuele locatie. De Friese schaatstempel is een van de beste al bestaande schaatshallen die dichtbij de Franse Alpen ligt.

Inmiddels is zo goed als zeker dat er geen schaatsstadion wordt gebouwd voor de Winterspelen in de Franse Alpen. Dit vanwege de hoge kosten en de duurzaamheid, maar ook omdat er geen plek is in het gebied en omdat de Fransen geen traditie hebben in het langebaanschaatsen. Uitwijken naar een andere locatie ligt dan ook voor de hand. Daarvoor zou Thialf dus in de race zijn, maar ook de schaatshal in Turijn zou het olympische schaatstoernooi willen organiseren.

Wisselende geluiden vanuit Nederland

Vanuit Nederland zijn de geluiden over een olympisch toernooi in Thialf nogal wisselend. Kjeld Nuis bijvoorbeeld ziet het wel zitten. De bronzen medaillewinnaar in Milaan maakte voor de spelen in Italië bekend dat dit zijn laatste olympische races zouden zijn. Echter liet Nuis de deur toch op een kier voor 2030, aangezien hij aangaf zich voor een olympisch toernooi in Thialf 'misschien nog wel kwaad te gaan maken'.

Wie het niet zo ziet zitten is Marijke Groenewoud. De kersvers olympisch kampioene op de mass start woont om de hoek van Thailf, maar wat haar betreft 'hoeft het niet'. Groenewoud vindt dat het schaatsen ook gewoon moet plaatsvinden tussen alle andere olympische sporten, zoals in Milaan gebeurde. "Ik denk dat als het schaatsen wordt losgekoppeld van de rest, dat dat ten koste gaat van de olympische sfeer en beleving", geeft Groenewoud haar mening in de Telegraaf.