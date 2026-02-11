De beste schaatsers ter wereld zijn momenteel in Milaan voor de Winterspelen, maar over vier jaar moeten ze mogelijk in Thialf zijn voor hun olympische wedstrijden. Dat is een optie doordat er in de Franse Alpen momenteel nog geen geschikte locatie gevonden is. Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer heeft daar ook een mening over.

De Spelen van 2030 werden twee jaar geleden officieel toegewezen aan de Franse Alpen, maar nog altijd is niet bekend waar het olympisch schaatstoernooi gehouden gaat worden. Het is namelijk te duur om een nieuwe hal te bouwen en het is ook maar de vraag of het renoveren van bestaande banen in de buurt haalbaar is.

Daarom is zelfs het uitwijken naar het buitenland een optie. Turijn en Heerenveen zijn de kandidaten en schaatshal Thialf heeft zelfs al een plan in geleverd bij het Franse Olympisch Comité.

Aangezien de Italianen het momenteel in Milaan erg goed doen, ziet Timmer het vanwege sportieve gronden wel zitten, maar ze plaatst ook een kanttekening in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud: "Het is wel heel ver weg van het hele olympische gebeuren. Maar anders willen ze naar Turijn uitwijken en dan ben je ook niet onderdeel van het olympisch dorp. Dat is het enige wat een nadeel is dat je zo ver verwijderd bent van alles."

'Inspirerend om in een olympisch dorp te zitten'

Timmer vraagt zich dan ook af of de schaatsers het fijn vinden om hun olympische toernooi in Heerenveen te hebben aangezien ze daar al heel vaak komen: "Hoe mooi het ook is om het in Thialf te doen, is het wel mooier als sporter om ook in dat bubbeltje te zitten. Dat maakt het extra."

"Het is ook inspirerend om ook in zo'n olympisch dorp te mogen verblijven", vervolgt de drievoudig olympisch kampioene. "Ook al zit je in je eigen bubbel, het is toch dat hele enorme evenement. Dat is wel iets extra's als wat je op een World Cup of op een WK voelt. Dan zit je daar als schaatswereld als enige weer bij elkaar."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.