Marijke Groenewoud en Jorrit Bergsma pakten op de slotdag van het olympische schaatstoernooi een gouden plak, maar dat had wel één nadeel. Het TeamNL Huis was al gesloten en dus volgde er geen huldiging. Groenewoud onthult nu dat de twee er zelf een mooi feestje van hebben gemaakt.

Groenewoud en Bergsma zorgden zaterdag voor een geweldige afsluiter van de Olympische Winterspelen voor TeamNL. In de finale van de mass start was het eerst Bergsma die met een geweldige ontsnapping de vierde gouden plak voor Nederland bij het langebaanschaatsen wist te pakken. In de race daarna deed Groenewoud daar met een machtige sprint ook nog eens een vijfde goud bovenop.

Een domper voor de twee was wel dat zij niet gehuldigd werden in het TeamNL Huis. Iets wat bij alle andere medaillewinnaars wel gebeurde. Het TeamNL Huis werd al afgebroken vanwege de fashion week in Milaan die afgelopen weekend begon. Bergsma en Groenewoud moesten met hun familie en vrienden een alternatieve locatie zoeken voor een feestje en dat is ze gelukt.

Kelder van het TeamNL Huis

In De Telegraaf vertelt Groenewoud over hoe het feestje zaterdag verliep nadat ze haar medaille ontving. Samen met Bergsma en hun familie en vrienden trok ze eerst naar de kelder van het TeamNL Huis. Die locatie was nog wel open, maar toen de kelder ook dicht ging, dook het gezelschap een kroeg in. Daar was Groenewoud niet helemaal blij met de muziekkeuze. "Daar draaiden ze ongeveer dezelfde muziek als in het Holland House. La Fuente enzo, dus. Niet echt mijn muziek. Ik ben meer van de Nederlandstalige meezingers", onthult de olympisch kampioene.

Huwelijksaanzoek

Na haar gouden plak werd Groenewoud ook nog eens ten huwelijk gevraagd door haar vriend Mike. Een geweldig moment, maar ze denkt wel dat haar socials er wat onder geleden hebben. "Het zal me ongetwijfeld veel mannelijke volgers op Instagram hebben gekost. Maar dat moet dan maar", grapt de topschaatsster. Groenewoud vertelt ook dat het besef nog altijd wat moet indalen, maar daar heeft ze gelukkig nog genoeg tijd voor.